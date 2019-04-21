وزارة الفلاحة: اغلب اسعار المنتوجات الفلاحة على مستوى سوق الجملة ببئر القصعة تواصل ارتفاعها خلال النصف الاول من شهر افريل 2019

Dimanche 21 Avril 2019



وات

- كشفت بيانات للمرصد الوطني الفلاحة (وزارة الفلاحة) أن أسعار أغلب المنتوجات على مستوى سوق الجملة ببئر القصعة استمرت على وتيرتها المرتفعة ، خلال النصف الأول من شهر أفريل، على غرار ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 51 بالمائة والدقلة بنسبة 67 بالمائة في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة أن الأسعار تراجعت "بشكل ملحوظ " ما بين 13 و 20 افريل الجاري.وخلص المرصد الوطني للفلاحة ، في تقريره ، الى أن السوق شهدت تسجيل تراجع نسبي في التزويد بالنسبة لأغلب اصناف الخضر وزيادة في التزويد لبعض أنواع الغلال (التفاح والبرتقال طمسون والقارص) وكذلك الاسماك التي سجلت زيادات كمية.وارتفعت أسعار البطاطا ، خلال النصف الاول من شهر افريل الجاري، بنسبة 36,4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018 لتصل الى 0,966 دينار للكلغ مع تراجع في الكميات بنسبة 7 بالمائة في حين ارتفع سعر الكلغ الواحد من الطماطم بنسبة 51 بالمائة لبيلغ 1,384 دينار.وارتفع سعر الكلغ الواحد من الفلفل الحار على مستوى بيوعات الجملة بنسبة 5 بالمائة لتبلغ 2,493 دينار مع تراجع نسق التزويد بنسبة 9 بالمائة وبلغ سعر الكلغ الواحد من البصل بنسبة 37 بالمائة لبيلغ 0,631 دينار.وبلغ سعر الكلغ الواحد من الدقلة فروع 8,500 دينار مسجلا زيادة بنسبة 67 بالمائة في ظل تراجع الكميات بنسبة 28 بالمائة والفراولو (16 بالمائة) في حين تقصلت اسعار بعض الغلال لاخرى على غرار تفاح ( 33 بالمائة) و برتقال طمسون ( 18 بالمائة) والقارص (25 بالمائة ).وأدرك سعر الكلغ الواحد من السردينة 4,379 دينار رغم نمو الكميات بنسبة 44 بالمائة في حين ارتفع سعر الشورو الى 3,196 دينار للكلع رغم تحسن العرض بنسبة 39 بالمائة كما ارتفع سعر الكلغ الواحد من التريليا البيضاء بنسبة 31 بالمائة ليبلغ 9,319 دينار.وكان المرصد الوطني للتزويد والأسعار (وزارة التجارة) أعلن، الأحد، عن تسجيل تراجع في أسعار الخضر تراوح بين 7 بالمائة و29 بالمائة وخاصة منها البطاطا (17بالمائة و21 بالمائة) والطماطم (24 بالمائة و25 بالمائة) والفلفل الحار (25 بالمائة و28 بالمائة) و"الجلبانة" الخضراء (13بالمائة و15بالمائة) والفول الأخضر (23 بالمائة و25 بالمائة).وتراوح تقلص أسعار الغلال ، وفق المرصد الذي لم يقدم بيانات حول الاسعار المتداولة في الاسواق ، بنسب تراوحت بين 7 بالمائة و33 بالمائة، وخاصة منها الفراولة (20 بالمائة و33 بالمائة) والتفاح (29 بالمائة و30 بالمائة) والموز (7 بالمائة و17 بالمائة) والدقلة (10 بالمائة و11 بالمائة).وتراجعت أسعار اللحوم، خلال نفس الفترة بنسب تراوحت بين 3 بالمائة و11 بالمائة وخاصة منها الدجاج الجاهز للطبخ (6 بالمائة 11 بالمائة) وشرائح الديك الرومي (3 بالمائة و7 بالمائة ) وااستقرار في مستويات أسعار البيض.وأرجع المرصد تقلص مستويات الأسعار بمختلف الأسواق والجهات، الى الحملات الرقابية التي تقوم بها مصالح المراقبة الاقتصادية بداية من 12 أفريل 2019 بالتنسيق مع المصالح الأمنية (حرس بلدي وشرطة بلدية).