القبض على أربعة تونسيين كانوا ينوون الهجرة بطريقة غير شرعية من الميناء التجاري بحلق الوادي

Samedi 20 Avril 2019



وات

- تمكنت دورية عسكرية تابعة للقاعدة البحرية بحلق الوادي مساء اليوم السبت، من القبض على 4 تونسيين، دون وثائق هوية، كانوا ينوون الهجرة بطريقة غير شرعية عبر التسلل إلى الميناء التجاري بحلق الوادي.وقد تم تسليم المقبوض عليهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 32 سنة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، إلى الوحدات الأمنية بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.