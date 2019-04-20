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القبض على أربعة تونسيين كانوا ينوون الهجرة بطريقة غير شرعية من الميناء التجاري بحلق الوادي

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
وات - تمكنت دورية عسكرية تابعة للقاعدة البحرية بحلق الوادي مساء اليوم السبت، من القبض على 4 تونسيين، دون وثائق هوية، كانوا ينوون الهجرة بطريقة غير شرعية عبر التسلل إلى الميناء التجاري بحلق الوادي.

وقد تم تسليم المقبوض عليهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 32 سنة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، إلى الوحدات الأمنية بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.


  
  
     
  
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