النشاط التجاري للخطوط التونسية يتقلص بنسبة 2,7 بالمائة خلال مارس 2019 مشكلا اول تراجع منذ 23 شهرا

Samedi 20 Avril 2019



وات

- تراجع نشاط نقل المسافرين للخطوط التونسية ،خلال شهر مارس 2019 ، بنسبة 2,7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 مما يعد الأول من نوعه منذ 23 شهرا في ظل تقلص معدل مواعيد انتظام الرحلات لتصل الى 34 بالمائة وفق بيانات نشرتها الشركة الجمعة.وكشفت الشركة ،عن انخفاض الحركة التجارية اجمالا من 303 الف و 083 مسافرا الى 294 الف و 752 مسافرا خلال شهر مارس 2019 علما وان النشاط التجاري المنتظم تراجع بنسبة 2,7 بالمائة من 289 الف مسافر خلال مارس 2018 الى 281 الف مسافر خلال مارس 2019 .وتقلصت الحركة التجارية غير المنتظمة بنسبة 1 بالمائة من 9 الاف و 788 مسافرا خلال مارس 2018 الى 9 الاف و 688 مسافرا خلال مارس 2019 في حين تراجعت مواعيد انتظام الرحلات خلال مارس 2019 بنسبة 34 بالمائة مقابل 36 بالمائة خلال مارس 2018 .ولاحظت الشركة ، في المقابل، ان الموسم الشتوى 2018-2019 شهد ارتفاعا في الحركة التجارية اجمالا بنسبة 8,3 بالمائة ( مليون و 215 الف مسافر) مقابل مليون و 316 الف مسافر خلال الموسم الشتوى 2017-2018 .وتطور نشاط الشركة بسوق امريكا الشمالية التي تمثل 1,4 بالمائة من النشاط الاجمالي للشركة بنسبة 49,4 بالمائة مقابل انخفاض الاسواق الاوروبية التي تمثل 68,3 بالمائة بنسبة 2,3 بالمائة وكذلك الاسواق العربية ( 14,5 بالمائة) بنسبة 3,2 بالمائة والسوق الافريقية التي تمثل 15,7 بالمائة من نشاط الشركة بنسبة 7,1 بالمائة