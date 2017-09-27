تغريم معتمد المرناقية بخطية مالية إثر شكاية تقدمت بها رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة في حقه

وأفاد المعتمد سليم الحاج صالح، مراسلة (وات) بالجهة، بأنه قرّر استئناف الحكم الابتدائي، مؤكدا أن لسان دفاعه قام يوم أمس الثلاثاء بإجراءات الاستئناف لحكم اعتبره مظلمة ومسّا بهيبة الدولة وبمساعي رجالاتها في السهر على علوية القانون وتساوي جميع المواطنين أمامه دون تمييز.
وأكّد أن رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة تدخلت بتاريخ 05 ماي 2016 لمنع قرار هدم أصدره والي منوبة بتاريخ 16 مارس 2016 ضد بناية مخالفة للتراتيب العمومية وتمسكّت بالدفاع عن تجاوز مواطن تعمّد الاعتداء على حرمة الطريق المحلية رقم 567 الرابطة بين المرناقية و عطار ودون احترام التصفيف عملا بأحكام القانون عدد 17 لسنة 1986 وبشهادة معاينة من الإدارة الجهوية للتجهيز وصدر في حقه قرار هدم إضافة الى ست مواطنين اخرين .
واستغرب الرأي العام في الجهة من ممثلي عدد من الأحزاب ومكوّنات المجتمع المدني تحويل مجرى ملف إداري الى أمر شخصي واتهام معتمد رافق والي الجهة في مهمة عمل بدوره بـ" هضم جانب موظف " والحال أنه تدخّل اثناء المعاينة الميدانية للعقار الصادر في حق صاحبه قرار الهدم لتوضيح المخالفات وأبدى الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالمرناقية، محمد العايش الزبيدي، اسغرابه من إدانة موظف الدولة اثناء القيام بعمله وبسبب حرصه على فرض القانون وضمن مساواة الجميع أمامه، معتبرا تدخّل رئيسة الهيئة في عمله وعمل السلطات الجهوية تطاولا غير مقبول، حسب قوله .
ومن جهتها، صرحت النائبة بمجلس النواب، هدى تقية، لمراسلة (وات) بالجهة، أن" إدانة المعتمد عوض القضاء ببطلان إجراءات التتبع في تهمة تعلقت به كموظّف دولة يسهر على تطبيق القانون إهانة كبرى ومس بهيبة القانون وبمؤسسات الدولة من قبل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، معتبرة تدخل رئيستها في منع قرار تسلّط وخرق للمهام واستغلال للنفوذ"، وفق تعبيرها.
يشار إلى أنّ معتمد المرناقية قد أحيل على أنظار محكمة الناحية في طبربة من ولاية منوبة يوم الجمعة 22 سبتمبر الجاري، من أجل تهمة "هضم جانب موظّف أثناء القيام بعمله" بعد شكاية كانت قد تقدمت بها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في حقه.
يذكر أن هذه القضية، أثيرت عقب تدخل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة يوم 05 ماي 2016 لمنع قرار هدم أصدره والي منوبة بتاريخ 16 مارس 2016 لبناية مخالفة للتراتيب العمومية، حيث اتهمت بن سدرين المعتمد، خلال تبادل الطرفين النقاش، والذي تقدّمت على أساسه بالشكوى، بـ"عدم دراسة الملف والاطلاع على فحواه، واتّخاذ قرار الهدم في حين أن الفضاء يحمل رخصة"، حسب قولها.
Publié le:2017-09-27 18:49:17
Par:kamelwww (France )
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