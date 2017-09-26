ماجدولين الشارني تستقبل رياضيين متوجين في القترة الماضية
Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات -
استقبلت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني صباح اليوم بمقر الوزارة المتوجين مؤخرا في عدة تظاهرات رياضية دولية على غرار النادي الرياضي بساقية الزيت الفائز بالبطولة العربية للأندية لكرة اليد بمدينة وجدة المغربية الى جانب بطل العالم في الكرة الحديدية أشرف الزواوي المتحصل مؤخرا على لقب بطولة العالم في إختصاص "الرمي والتهديف" بالمغرب وكذلك كريمة الغليظ التي أحرزت على الميدالية البرونزية وزن تحت 41 كلغ في بطولة العالم للتايكواندو التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ وشيماء التومي التي تحصلت على الميدالية البرونزية وزن تحت 44 كلغ في نفس المسابقة.
وحضر اللقاءات بالخصوص كاتب الدولة للرياضة عماد الجبري ورئيس الجامعة التونسية لكرة اليد مراد المستيري ورئيس نادي ساقية الزيت صابر بلغيث ورئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية محمد الأسعد الضيف ورئيس الجامعة الجامعة التونسية للتايكواندو أحمد قعلول .
وجدّدت الوزيرة بالمناسبة تهانيها لكل الرياضيين والإطارات الفنية والإدارية على هذه التتويجات معربة عن بالغ تقديرها لما بذلوه من جهد ومثابرة لإعلاء راية تونس في المحافل الدولية و مؤكدة في الآن ذاته حرص وزارة الإشراف على دعم كل الرياضيين وتذليل الصعوبات.
Publié le:2017-09-26 15:46:01
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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