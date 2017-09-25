جلسة عمل بين وزير الخارجية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا

وجدد الوزير بالمناسبة، بحسب بلاغ للخارجية، تأكيد دعم تونس لخارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتسوية في ليبيا، التي ستنطلق بتنظيم جولة الحوار الليبي، معبرا عن أمله بأن تفضي هذه الجولة إلى تقدم ملموس على مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية.
ونوه الوزير بالاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي أشرف عليه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا على الدور المحوري للأمم المتحدة في مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية.
من جهته ثمن غسان سلامة أهمية الدعم الذي تقدمه تونس، في إطار المبادرة الرئاسية وفي إطار آلية التنسيق الثلاثي بين تونس والجزائر ومصر، لعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وللتسهيلات التي تقدمها لجمع الفرقاء الليبيين حول طاولة الحوار ومساعيها لتقريب وجهات النظر بينهم.
Publié le:2017-09-25 19:42:54
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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