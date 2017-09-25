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Economie

الخطوط التونسية تطلق عرض تخفيضات الى 34 وجهة عبر العالم

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - أطلقت الخطوط التونسية، الاثنين، عرضا خاصا يمكّن هواة السفر من التمتّع برحلات بأسعار منخفضة من وإلى 34 وجهة عبر العالم من بينها فرنسا إيطاليا وألمانيا وصربيا وتشيكيا والمملكة المتحدة وبلجيكيا وهولندا وسويسرا واسبانيا والبرتغال والنمسا بسعر ادناه انطلاقا من تونس ذهابا وايابا 359 دينارا باحتساب القيمة المضافة دون عمولة.

ويشمل العرض الذي ستؤمنه الشركة انطلاقا من مطارات تونس قرطاج والمنستير وجربة وصفاقس وتوزر والنفيضة كل من لبنان وتركيا والمغرب علما وان ادني سعر للاستفادة من العرض انطلاقا من الخارج يبلغ 139 أورو باحتساب القيمة المضافة ودون عمولة.
وتنطلق عمليات بيع التذاكر بداية من يوم 25 سبتمبر 2017 وتنتهي يوم 7 اكتوبر 2017 على ان تكون فترة السفر من 25 سبتمبر الى 15 ديسمبر 2017 مع مدة مكوث دنيا بالوجهة المقصودة تدوم 3 ايام او قضاء ليلة من السبت الى الاحد وفترة مكوث قصوى لاسبوعين مع منح تخفيضات للرضع بنسبة 75 بالمائة.

واعلنت الشركة انه يمكن اقتناء التذاكر حسب عدد المقاعد المتوفّرة، عبر نقاط البيع التابعة للخطوط التونسية أوعبر مختلف وكالات الأسفار المتعامل معها وأيضا عبرموقع واب الشركة.

Publié le:2017-09-25 17:50:37

  
  
  
  
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