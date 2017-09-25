الخطوط التونسية تطلق عرض تخفيضات الى 34 وجهة عبر العالم

ويشمل العرض الذي ستؤمنه الشركة انطلاقا من مطارات تونس قرطاج والمنستير وجربة وصفاقس وتوزر والنفيضة كل من لبنان وتركيا والمغرب علما وان ادني سعر للاستفادة من العرض انطلاقا من الخارج يبلغ 139 أورو باحتساب القيمة المضافة ودون عمولة.
وتنطلق عمليات بيع التذاكر بداية من يوم 25 سبتمبر 2017 وتنتهي يوم 7 اكتوبر 2017 على ان تكون فترة السفر من 25 سبتمبر الى 15 ديسمبر 2017 مع مدة مكوث دنيا بالوجهة المقصودة تدوم 3 ايام او قضاء ليلة من السبت الى الاحد وفترة مكوث قصوى لاسبوعين مع منح تخفيضات للرضع بنسبة 75 بالمائة.
واعلنت الشركة انه يمكن اقتناء التذاكر حسب عدد المقاعد المتوفّرة، عبر نقاط البيع التابعة للخطوط التونسية أوعبر مختلف وكالات الأسفار المتعامل معها وأيضا عبرموقع واب الشركة.
Publié le:2017-09-25 17:50:37
Par:ra7ala (Saudi Arabia ) Par Mobile
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