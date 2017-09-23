رئيس القسم الجراحة العامة بمستشفى محمود الماطري: لا استبعد توقف قسم الجراحة عن العمل اذا لم يتم التدخل لفائدته وتمكينه من المواد الطبية الاولية اللازمة

Samedi 23 Septembre 2017

