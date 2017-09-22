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Politique

الجهيناوي يوقع مع نظيره الكامروني إتفاقيات تعاون ثنائي

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - وقع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، مع نظيره الكامروني "مبيلا مبيلا"، أمس الخميس بنيويورك، على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جملة من إتفاقيات التعاون الثنائي بين تونس والكامرون.

وينتظر أن تساهم هذه الاتفاقيات، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الجمعة، في دفع التعاون الثنائي بين البلدين، وهي تشمل مجالات المرأة والأسرة والصحة الإنجابية والتنظيم العائلي والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والصناعية والثقافة.
وفي جانب آخر، بين الوزير في لقائه بنائبة رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح القضاء ووزيرة الشؤون الخارجية البلغارية "ايكاترينا زاهاريافا"، أهمية تطوير آليات التشاور بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأوروبي، لإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية خصوصا في المجال الاقتصادي.

ولدى التطرق إلى مستجدات الوضع في ليبيا، أكد الوزير حرص تونس على التوصل إلى حل سلمي للأزمة من خلال دعم التشاور بين مختلف الأطراف الليبية تحت اشراف الأمم المتحدة.
وأبرزت الوزيرة البلغارية من جهتها، الأهمية التي توليها بلادها لعلاقاتها مع تونس وتطلعها إلى تطويرها، خاصة من خلال تكثيف نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى والنهوض بالتعاون في قطاعي الاستثمار والسياحة.
كما أجرى وزير الشؤون الخارجية محادثة مع وزيرة خارجية كولومبيا "ماريا أنجيلا هولغوين كويلار"، أكدا خلالها رغبة البلدين فى تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، واتفقا خاصة على العمل على إحداث لجنة مشتركة ودعم نسق تبادل الزيارات بين سامي مسؤولي البلدين.
واستعرض الجهيناوي مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي، آفاق التعاون بين تونس والاتحاد وسبل تنمية التعاون الإقليمي بين دول المنطقة.
وتناول اللقاء، الذي جمع وزير الخارجية بوفد برلماني إيطالي يضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والهجرة بمجلس المستشارين "بيار فرديناند كاسيني"، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الايطالي "فابريزيو سيشيتو"، تقدم مسار الانتقال الديمقراطي بتونس، والتعاون التونسي الايطالي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومقاومة الإرهاب وتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

Publié le:2017-09-22 17:50:30

  
  
  
  
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