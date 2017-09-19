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Politique

الطبوبي: مسؤول نقابي ينتمي للاتحاد وراء الاعتداء على المعلمة فائزة السويسي وسيتم معاقبته

Mardi 19 Septembre 2017
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بــاب نــات - قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن المسؤول الذي هدد و اعتدى على المعلمة فائزة السويسي وذلك في برنامج "24/7" الذي يبث في قناة الحوار التونسي.




وأوضح الطبوبي ان المتسبب في الاعتداء هو مسؤول نقابي ينتمي الى الهياكل الأساسية في اتحاد الشغل.
وقال الطبوبي انه سيتم اتخاذ الإجراءات العاجلة في شأنه مضيفا "لا مكان في الاتحاد لمن يخرج عن الصف وعلى القضاء ان يأخذ مجراه وموش فوق راسو ريشة".

وكانت النيابة العمومية بصفاقس أذنت بالاحتفاظ برجلين وابقاء إمرأة ثالثة بحالة تقديم بتهمة الاعتداء بالعنف والاستيلاء على هاتف جوّال وتعطيل حرية العمل وذلك بعد ان تقدمت السيدة فائزة السويسي المعلمة بحي البحري 3 بعد ان تم منعها من الالتحاق بفصلها من طرف بعض الاولياء الذين يتهمونها بالالحاد.



Publié le:2017-09-19 12:39:49

  
  
  
  
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