الطبوبي: مسؤول نقابي ينتمي للاتحاد وراء الاعتداء على المعلمة فائزة السويسي وسيتم معاقبته

وأوضح الطبوبي ان المتسبب في الاعتداء هو مسؤول نقابي ينتمي الى الهياكل الأساسية في اتحاد الشغل.
وقال الطبوبي انه سيتم اتخاذ الإجراءات العاجلة في شأنه مضيفا "لا مكان في الاتحاد لمن يخرج عن الصف وعلى القضاء ان يأخذ مجراه وموش فوق راسو ريشة".
وكانت النيابة العمومية بصفاقس أذنت بالاحتفاظ برجلين وابقاء إمرأة ثالثة بحالة تقديم بتهمة الاعتداء بالعنف والاستيلاء على هاتف جوّال وتعطيل حرية العمل وذلك بعد ان تقدمت السيدة فائزة السويسي المعلمة بحي البحري 3 بعد ان تم منعها من الالتحاق بفصلها من طرف بعض الاولياء الذين يتهمونها بالالحاد.
Publié le:2017-09-19 12:39:49
Par:moezz (Tunisia )
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