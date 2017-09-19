الكشف عن خلية تكفيرية تنشط في ولاية نابل
Mardi 19 Septembre 2017
بــاب نــات -
تمكّنت الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني من كشف عن خليّة تكفيريّة تنشط بولاية نابل، في إطار عمليّة إستباقيّة ونوعيّة بتنسيق دائم مع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، أن هذه الخلية كانت تتواصل مع عناصر إرهابيّة فارّة لتنفيذ عمليّات إرهابيّة تستهدف منشآت حيويّة وحسّاسة بالبلاد، حيث أمكن للغرض إيقاف 03 عناصر وحجز هواتف جوّالة ووثائق حول كيفيّة صنع عبوات ناسفة.
وقد تمّ إصدار بطاقتي إيداع بالسّجن في شأن عنصرين منهم فيما تمّ إبقاء العنصر الثالث في حالة سراح.
Publié le:2017-09-19 10:43:48
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Par:TARAK KLAA (France )
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