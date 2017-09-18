محمد الناصر: البرلمان حريص على اتمام المصادقة على مجلة الجماعات المحلية في اقرب وقت ممكن

وقال خلال كلمة بمناسبة أشغال اللجنة التي حضرها بطلب من بعض الأعضاء للوقوف على غياب بعض النواب واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك أنّ السلطة المحلية تعد خيارا دستوريا هاما ومرحلة أساسية في الانتقال الديمقراطي كما ان تركيز أسس اللامركزية ونظام حكم جديد من شانه أن يحقق الأهداف المرسومة في الباب السابع من الدستور منوها في هذا الصدد بعمل اللجنة وحرصها على إتمام مناقشة مشروع القانون.
واوضح أن الهدف من تركيز اللامركزية هو تحقيق ديمقراطية القرب وتحقيق التنمية الجهوية وتشريك المواطن فعليا في الحكم المحلي واخذ القرارات ورسم الخيارات في الخدمات والاصلاحات وكل ما يهم بناء مستقبل المنطقة.
وتطرق الناصر إلى تردي الخدمات البلدية وصعوبة الوضع البيئي وضرورة إجراء الإنتخابات البلدية مبينا ان دور المجلس اليوم هو تسهيل عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة ان اللجنة حريصة على الانتهاء من مشروع القانون وأنها اختارت المنهج التشاركي مبينا انها انطلقت في اعمالها بالإطلاع على التجارب المقارنة والنسخ الاولية من مشروع القانون لتقديم نص قانوني من شأنه تحقيق التنمية والديمقراطية.
وتطرقت مقررة اللجنة من جهتها إلى مسألة غيابات النواب وطالبت رئيس المجلس بالقيام بدوره في هذا الجانب وفق ما تخوله له صلاحياته موضحة ان حضوره اجتماع اللجنة والوقوف على غياب النواب هدفه الحرص على المصادقة على مجلة الجماعات المحلية في احسن الظروف وعدم الاضطرار إلى مناقشة بعض الفصول صلب الجلسة العامة وتعطيل سيرها بسبب عدم التوافق يشار إلى أن رئيس البرلمان قد تعهّد بمراسلة رؤساء الكتل لحث النواب على الحضور كما اقترح ضبط اللجنة لرزنامة عمل يقتدي بها النواب لحضور الاشغال.
Publié le:2017-09-18 13:43:01
Par:Abid_Tounsi (United States )
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