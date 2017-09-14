نذير بن عمو يستقيل من كتلة النهضة

Jeudi 14 Septembre 2017



بــاب نــات - قدم صباح اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017 النائب عن كتلة حركة النهضة نذير بن عمو استقالته من كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب ،و حسب اذاعة موزاييك, فإن الاستقالة بسبب موقف حركة النهضة المساند لقانون المصالحة الإدارية .



وكان النائب بن عمو صوّت ضدّ قانون المصالحة الإدارية الى جانب أربعة نواب أخرين من نفس الكتلة...









Publié le:2017-09-14 16:03:21

