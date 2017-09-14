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Partis

نذير بن عمو يستقيل من كتلة النهضة

Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات - قدم صباح اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017 النائب عن كتلة حركة النهضة نذير بن عمو استقالته من كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب ،و حسب اذاعة موزاييك, فإن الاستقالة بسبب موقف حركة النهضة المساند لقانون المصالحة الإدارية .

وكان النائب بن عمو صوّت ضدّ قانون المصالحة الإدارية الى جانب أربعة نواب أخرين من نفس الكتلة...




Publié le:2017-09-14 16:03:21

  
  
  
  
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11 de 11 commentaires pour l'article 147683

Mandhouj  (France)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 16h 29m |           
@Bounouh (Tunisia)
c bien c que vous avez publié ... on voit bien que c pour rendre un peu plus fluide la vie des certains agents.. mais elles sont où les reformes qui empêcheront ce genre d'el fased dès maintenant et prochainement ?
c là le danger ! et là on pourra comprendre mieux la démission de ce monsieur (qui été ministre de la justice dans le gouvernement d'ALi Lareyd) .

Mandhouj  (France)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 16h 25m |           
Mandhouj (France) |Jeudi 14 Septembre 2017 à 14h 41m |
Des petits aléas de la vie politique ! sans sens important !

PATRIOTE1976  (Tunisia)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 15h 25m |           
الباهي في التوانسة زادة
يبداو يملسوا في الاحصائيات عالهامش
يبدا قاعد في قهوة و يقلك
بالحرام 80 مالتوانسة ماقراوش القانون و الادهى و الامر انو يصدق روحو و يشد صحيح و كان تعاندو يغلط معاك

Bounouh  (Tunisia)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 15h 04m |           
الباهي في التوانسة أنهم يناقشوا في مواضيع موش فاهمينها 80% لم يطلعوا قانون المصالحة.
الباهي في التوانسة أنهم يناقشوا في مواضيع موش فاهمينها 80% لم يطلعوا قانون المصالحة.
الباهي في التوانسة أنهم يناقشوا في مواضيع موش فاهمينها 80% لم يطلعوا قانون المصالحة.

النص الكامل للقانون :
مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 متعلق بالمصالحة في المجال الإداري.
الفصل الأول:
يهدف هذا القانون إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة. كل ذلك تحقيقا للمصالحة الوطنية.
الفصل 2:
لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميون وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية بالنسبة للأفعال التي تم القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإرادة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير شريطة عدم الحصول على منفعة لا وجه لها لأنفسهم. وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال. ويستثنى من ذلك، من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال عمومية.
الفصل 3:
ينتفع بالعفو العام الموظفون وأشباههم المبينون بالفقرة الأولى من هذا القانون الذين تمت مؤاخذتهم بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 المذكور وذلك مع مراعاة الاستثناء بنفس الفصل. ويسلم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض. ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلطة على الأشخاص المبينين بالفقرة الأولى من الفصل 2 والمحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت
العمومية.
الفصل 4:
لا تشمل الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 غير الموظفين العموميين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية.
الفصل 5:
كل خلاف حول تطبيق أحكام هذا القانون يرفع إلى هيئة تتألف من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضوين من أقدم رؤساء الدوائر بها، وبحضور ممثل النيابة العمومية لديها. وعلى كل من يهمه الأمر أن يرفع الدعوى بمقتضى مطلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات. وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل هذا الملف حالا إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدم طلباته في أجل أقصاه عشرة أيام. وتبت الهيئة المذكورة في الموضوع خلال أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات. وتنظر هذه
الهيئة في مطالب الطعن في شهادة العفو. وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه.
الفصل 6:
في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون أمام سلطة قضائية، فان تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الأصل إلى أن يقع البت في ذلك الخلاف من قبل الهيئة المذكورة.
الفصل 7:
تنطبق أحكام هذا القانون من 1 جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011.
فصل إضافي:
إذا ثبت أن المتحصل على شهادة العفو قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخدوه دون وجه حق يستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة.

Mandhouj  (France)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 14h 41m |           
Des petits aléas de la vie politique ! sans sen important !

Mandhouj  (France)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 14h 37m |           
MOUSALIM (Tunisia) |Jeudi 14 Septembre 2017 à 14h 14m |
الحرية مكانها الوحيد هو العقل .
@
super !

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 14h 14m |           
الحرية مكانها الوحيد هو العقل .

Articulamadi  (Tunisia)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 13h 30m |           
ماذا عن الوقوف في وجه الغنوشي.!؟
حان الوقت للاصداح بالحقيقة
ان لم ترحل الان فستنتهي الحركة.

Almokh  (Tunisia)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 13h 27m |           
العمل السياسي صعب المراس والغصن العليل يسقط من اول وهلة

Rommen  (Tunisia)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 13h 14m |           
كل التحية و الإكبار
شرفت النائب لأنك أظهرت أنك تفكر و لا تساق كالحمار
شرفت الأستاذ الجامعي لأنك أظهرت أنك تفكر
شرفت الوطن و المواطن لأنك أظهرت أنك لا تغدر بهما
كلك شرف و كرامة و نظافة يد لأنك لم تحم السراق و لا يحم السارق إلا السارق والنذل و الفاجر و المجرم و عددهم يفوق الثلاثين في النهضة و يتزعمهم شيخ أخذل أصله و عرضه و شرفه

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 13h 12m |           
الشرفاء أنوفهم دقيقة الحس ... لا يستطيعون البقاء في المزابل المتعفنة التي تنبعث منها رائحة الخيانة ...
شكرا لهذا الرجل الشهم ....



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