حملة أمنية كبرى للتصدى للانتصاب الفوضوي في المنستير

Samedi 15 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-15 07:58:39

- نظم، يوم الجمعة، كل من إقليم الأمن الوطني بالمنستير والشرطة البلدية بالجهة والشرطة السياحية وشرطة النجدة بدعم من الشرطة البلدية بتونس والجيش الوطني حملة كبرى لمقاومة الانتصاب الفوضوي وكلّ ما من شأنه الإخلال بالنظام العام على مستوى مدينة المنستير، وفق ما أفاد به مصدر أمني، مراسلة (وات) بالجهة.و أضاف أن الحملة أسفرت عن إزالة وحجز 15 خيمة في شاطئ الدخيلة بالمنطقة السياحية و13 واقية شمسية وحجز عدد من الألعاب المائية المنتصبة في الطريق العام في القراعية .و في محيط السوق المركزية بالمنستير، تم، خلال الحملة، حجز كمية من الملابس الجاهزة والأمتعة الأخرى لدى باعة منتصبين فوضويا وعدد من الكراسي ضمن الاستغلال المفرط للطريق، حسب ذات المصدر.و بخصوص التخييم في شاطئ الدخيلة بالجهة، فقد أكد عدد من المصطافين في تصريحات متطابقة لمراسلة (وات)، أن الشرطة البلدية نبّهت عليهم لإزالة الخيام وبالرغم من ذلك سجلت عملية إزالة الخيام بعضا من المناوشات بين أعوان الأمن والمصطافين ، فيما اعتبر البعض منهم أنه لابّد من تركيز لافتات تنص صراحة على منع التخييم في الشواطئ.ويذكر أن الحملة الأمنية الموسعة اليوم تعدّ الثالثة في ظرف أسبوعين، حيث نظمت الشرطة البلدية بالمنستير قبل ذلك حملتين يوم السبت المنصرم وخلال آخر أسبوع من شهر جوان الماضي وكانت حصيلة الحملتين حجز حوالي 75 كرسيا و45 طاولة في حي الملعب وعدد من المقاهي وعدّة شوارع رئيسية بالجهة وفي محيط السوق المركزية من أجل الاكتساح المفرط للرصيف وتحرير 12 محضرا إقتصاديا و6 مخالفات صحية وحجز حوالي 15 واقية شمسية يقع استغلالها كخيام وحجز أرجوحات كبيرة الحجم منتصبة بدون رخص في القراعية .و تدعو الوحدات الأمنية كافة المصطافين لتفهم مثل هذه الحملة الأمنية وحملات أخرى مماثلة لها سيتواصل تنظيمها بهدف الحفاظ على جمالية مدينة المنستير ونظافتها وعلى النظام العام في الجهة وإعطاء صورة جميلة للمدينة باعتبارها مدينة سياحية، حسب ما أفاد به الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح، مراسلة (وات).تم/أم