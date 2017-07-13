صفاقس: حملة ميدانية لمقاومة الانتصاب الفوضوي

Jeudi 13 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-13 13:13:31

- أشرف عماد السبري رئيس بلدية صفاقس صباح اليوم الخميس 13 جويلية 2017 صحبة معتمد صفاقس المدينة ومدير اقليم امن صفاقس والاطارات البلدية ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية وبحضور عدد كبير من اعوان الشرطة البلدية والامنية بالجهة على حملة هامة لمقاومة الانتصاب الفوضوي بمنطقة باب الجبلي و امام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .وقد تم حجز كميات هامة من الملابس القديمة المعروضة على قارعة الطريق بالمكان كما تنقلت مصالح الشرطة البلدية واعوان بلدية صفاقس الى شارع قرطاج وشارع 14 جانفي ومحيط العمارات الكائنة بمنطقة الناصرية وتم حجز عدد هام من الطاولات والكراسي في حملة ضد استعمال الرصيف دون رخصة كما تم التنبيه على عدد من اصحاب المحلات وأصحاب المقاهي في هذا الشأن فضلا عن مراقبة البضائع المعروضة في اكشاك بيع التبغ وقد تم حجز كميات من السجائر المهربة من هذه الدكاكين والمحلات .وقد صرّح السيد عماد السبري في لقاءه مع عدد من المواطنين خلال هذه الحملة الميدانية لمقاومة المظاهر التي تسيء لنظافة المدينة وجماليتها وتساهم في تعطيل حركة المرور وسير المواطن على الرصيف عن عزم البلدية بالتعاون مع الاجهزة البلدية والأمنية والشرطة البلدية على محاصرة هذه الظواهر وتطبيق القانون على الجميع بالتعاون مع كافة الاطراف ولاسيما منها الجمعيات والمجتمع المدني من الجانب التحسيسي والتوعوي منوها بجهود بادرة "سيب الترتوار" وصاحبها زياد الملولي وحاثا الجميع على مساندة العمل البلدي تطبيقا لعلوية القانون. هذا وستتواصل الحملات الميدانية التي تنظمها بلدية صفاقس في مقاومة الانتصاب الفوضوي واحتلال المساح خلال الاسابيع القادمة.