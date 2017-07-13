Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Araka 3asia El Dam3  
Economie

الدّولة تسترجع 20 هك من أراضيها في الكاف وسليانة

Jeudi 13 Juillet 2017
بــاب نــات - تواصلا مع الحملة الوطنية التي انتهجتها حكومة الوطنية في استرجاع عقاراتها المستولى عليها بدون وجه حق ، استرجعت الدولة مؤخرا عقارين دوليين فلاحيين يمسحان 20هك في ولاتي الكاف و سليانة.

يتمثل العقار الأول في ضيعة فلاحية دولية كائنة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة ، تمسح 13 هك و قد جرى استرجاعه إثر تنفيذ قرار إسقاط حق صادر عن والي الجهة بالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة.

كما استرجعت الدولة عقارا دوليا فلاحيا ثانيا متمثلا في أرض بيضاء محترثة كائنة بعمادة بوصليعة بمعتمدية السرس من ولاية الكاف بها بعض الأشجار المثمرة و أشجار الزياتين و تبلغ مساحتها 7 هك على إثر تنفيذ حكم قضائي.
وقد تمّ تسليم العقاريين المسترجعين إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية للتعهد بها بصفة وقتية في انتظار إعادة توظيفه لاحقا.
و للتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من 17000 هكتار من الأراضي الدولية و ذلك في إطار حرص الدولة على استرجاع ممتلكاتها المستولى عليها بوجه لا شرعي.




Publié le:2017-07-13 12:10:28

cadre-d075242d72b6d93459270f9c066037ce-2017-07-13 12:10:28
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 145228

Essoltan  (France)  |Jeudi 13 Juillet 2017 à 12h 23m |           
الدولة ناشطة في استرجاع آلاف الهكتارات من الأراضي ومتى ستسرجع المليارات المهربة .
للتذكير :
بن علي شهر " زابا " موجود في جدة تحت حماية " بنو سعود " وصخر الماطري موجود في السيشال .



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12507,4

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,78912 DT        1$ =2,46154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   248,2 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145228 473|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires