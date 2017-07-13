الدّولة تسترجع 20 هك من أراضيها في الكاف وسليانة

Jeudi 13 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-13 12:10:28

- تواصلا مع الحملة الوطنية التي انتهجتها حكومة الوطنية في استرجاع عقاراتها المستولى عليها بدون وجه حق ، استرجعت الدولة مؤخرا عقارين دوليين فلاحيين يمسحان 20هك في ولاتي الكاف و سليانة.يتمثل العقار الأول في ضيعة فلاحية دولية كائنة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة ، تمسح 13 هك و قد جرى استرجاعه إثر تنفيذ قرار إسقاط حق صادر عن والي الجهة بالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة.كما استرجعت الدولة عقارا دوليا فلاحيا ثانيا متمثلا في أرض بيضاء محترثة كائنة بعمادة بوصليعة بمعتمدية السرس من ولاية الكاف بها بعض الأشجار المثمرة و أشجار الزياتين و تبلغ مساحتها 7 هك على إثر تنفيذ حكم قضائي.وقد تمّ تسليم العقاريين المسترجعين إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية للتعهد بها بصفة وقتية في انتظار إعادة توظيفه لاحقا.و للتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من 17000 هكتار من الأراضي الدولية و ذلك في إطار حرص الدولة على استرجاع ممتلكاتها المستولى عليها بوجه لا شرعي.