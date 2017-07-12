Radio Babnet Tunisie  On Air: Saber - Ommi  
Economie

الاربعاء12 جويلية : تسجيل أعلى معدل لاستهلاك الكهرباء على الساعة 13:51

Mercredi 12 Juillet 2017
بــاب نــات - أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ إنه تم اليوم الأربعاء 12 جويلية 2017 تسجيل أعلى معدل لاستهلاك الكهرباء في تاريخ الشركة على الساعة 13:51 قدر ب3800 ميغا وات.
وأكّدت 'الستاغ' أنّها تمكنت من الإيفاء بمتطلبات حرفائها بفضل الاستعداد المسبق لفصل الصيف.
وكانت الشركة سجلت يوم الثلاثاء ذروة في الطلب على الكهرباء بلغت 3669 ميغاواط نتيجة الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء في حدود الساعة 14 بعد الزوال،.
ويقدر الطلب الأقصى في إستهلاك الكهرباء بالنسبة إلى هذه الصائفة بحسب شركة الكهرباء ب3900 ميغاواط.
وفي صورة تواصل الطلب على الطاقة خلال فترة بعد الظهر فإن هامش التحرك بالنسبة إلى الشركة سيكون محدودا، ويأمل مسؤولوها في عدم تجاوز عتبة الذروة المتوقعة المحددة ب3900 ميغاواط.

يذكر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، كانت قد دعت على لسان رئيسها المدير العام، المنصف الهرابي في تصريح سابق لــــ(وات)، إلى ترشيد إستعمال مكيفات الهواء في ظل موجة الحر التي تجتاح البلاد خلال موسم الصيف الحالي.


ويستحسن وفق الشركة، إستعمال المكيفات في الإدارات والمنازل في درجات مرشدة وذلك بتعديل المكيف عند مستوى 26 درجة مع تجنب إستعمال آلات كهربائية أخرى (آلات الغسيل...) في أوقات الذروة وإستعمالها خلال فترة الليل.

Publié le:2017-07-12 20:23:44

cadre-f2cbc835eaccf9fb74c292227cb4b1eb-2017-07-12 20:23:44
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 145212

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 12 Juillet 2017 à 20h 48m |           
من الأفضل الترويج لاعتماد الطاقة الشمسية الفوتوكهربائية المرتبطة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز وتكون بمواصفات ممتازة وهذا سيمكن من استغلال الطاقة النظيفة وتحويل المليارات لما هو أنفع لشعبنا وبالامكان فرضها على البناءات الجديدة سواء سكنية أو صناعية أو حكومية واجتماعية ولما لا فتح التبرعات لتحويل المساجد نحو الطاقة الفوتوكهربائية وكل مساكن العائلات الفقيرة العاجزة عن تسديد فواتير الكهرباء فإهدار الطاقة الشمسية التي حبانا بها الله هو سوء تصرف لا
يغتفر *



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12507,4

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,78912 DT        1$ =2,46154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   248,2 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145212 792|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires