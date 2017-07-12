الاربعاء12 جويلية : تسجيل أعلى معدل لاستهلاك الكهرباء على الساعة 13:51

Mercredi 12 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-12 20:23:44

- أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ إنه تم اليوم الأربعاء 12 جويلية 2017 تسجيل أعلى معدل لاستهلاك الكهرباء في تاريخ الشركة على الساعة 13:51 قدر ب3800 ميغا وات.وأكّدت 'الستاغ' أنّها تمكنت من الإيفاء بمتطلبات حرفائها بفضل الاستعداد المسبق لفصل الصيف.وكانت الشركة سجلت يوم الثلاثاء ذروة في الطلب على الكهرباء بلغت 3669 ميغاواط نتيجة الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء في حدود الساعة 14 بعد الزوال،.ويقدر الطلب الأقصى في إستهلاك الكهرباء بالنسبة إلى هذه الصائفة بحسب شركة الكهرباء ب3900 ميغاواط.وفي صورة تواصل الطلب على الطاقة خلال فترة بعد الظهر فإن هامش التحرك بالنسبة إلى الشركة سيكون محدودا، ويأمل مسؤولوها في عدم تجاوز عتبة الذروة المتوقعة المحددة ب3900 ميغاواط.يذكر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، كانت قد دعت على لسان رئيسها المدير العام، المنصف الهرابي في تصريح سابق لــــ(وات)، إلى ترشيد إستعمال مكيفات الهواء في ظل موجة الحر التي تجتاح البلاد خلال موسم الصيف الحالي.ويستحسن وفق الشركة، إستعمال المكيفات في الإدارات والمنازل في درجات مرشدة وذلك بتعديل المكيف عند مستوى 26 درجة مع تجنب إستعمال آلات كهربائية أخرى (آلات الغسيل...) في أوقات الذروة وإستعمالها خلال فترة الليل.