المطاحن تستانف نشاطها وتمهل سلط الاشراف اسبوعين لتنفيذ ما تم الاتفاق بشانه

وأفادت الغرفة في بلاغها انها قررت مواصلة نشاط المطاحن، اليوم الاربعاء، وتزويد السوق بالمواد الاساسية، اثر جلسات عمل عقدها ممثلوها مع كاتب الدولة المكلف بالتجارة ايام 10 و 11 و12 جويلية الجاري، للنظر في مطالب منضويها.
وكانت الغرفة اشارت الى الوضعية الصعبة التي باتت عليها مؤسسات قطاع المطاحن التي زاد في تدهورها الانعكاس المالي السلبي الكبير لسلم تعيير الحبوب الحالي، منذ جوان 2012 ولفتت في ذات السياق، الى انه لم يتم، حتى الان، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع سلطات الاشراف بخصوص صياغة سلم تعيير عند البيع للمطاحن يتم العمل به بداية من شهر جوان 2017 كما لم يقع صرف مستحقات المطاحن بعنوان التعويض عن الخسائر الناجمة عن تطبيق السلم الحالي لتعيير الحبوب، منذ جوان 2013 الى حد اليوم، بعد تنازل المهنيين عن جزء كبير من هذه المستحقات تفهما منهم للظرف الاقتصادي الراهن للبلاد.
مر
Publié le:2017-07-12 13:32:09
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: اطلاق حملة وطنية لمراقبة ترويج المياه المعدنية والمشروبات الغازية