عماد الخميري: نصف قائمات النهضة في الانتخابات البلدية من غير أبنائها

Mercredi 12 Juillet 2017

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-12 10:23:42

- أفاد عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة في حوار لشبكة " تونس الان" ان الحركة جاهزة لخوض الانتخابات البلدية المرتقبة.وقال الخميري ان النهضة فتحت باب الترشح لعضوية قائماته الانتخابية خلال الأيام القليلة الفارطة مشيرا بأن نصف قائمات النهضة في الاستحقاق البلدي القادم ستتكون من غير أبنائها.وأوضح عماد الخميري أن هذا التوجه يندرج في اطار خيار الانفتاح الذي انخرط فيه الحزب منذ المؤتمر العاشر كما انه يمثل ايضا فرصة لتواجد الكفاءات والطاقات والنخبة والنساء والرجال والفنانين والرياضيين بقائمات حركة النهضة.جدير بالذكر ان حركة النهضة لم تعلن امكانية الدخول للانتخابات البلدية في اطار تحالف حزبي .