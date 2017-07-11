جون ماكين: لن يتم تمرير مشروع قانون المالية الذي يتضمن تخفيضا في قيمة المساعدات الأمريكية لفائدة تونس

وتقترح إدارة ترامب منح تونس، في مشروع ميزانية 2018، مساعدات بقيمة 54,6 مليون دولار فقط (133,5 مليون دينار) اي بتخفيض يقدر ب85,8 مليون دولار (209,8 مليون دينار) مقارنة بسنة 2017.
وجاء تصريح ماكين على هامش لقاء حواري نظمته مؤسسة "Heritage Foundation" بمركز التفكير الاستراتيجي الامريكي، حول موضوع "الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس" باعتبارها "عنصر استقرار بالمنطقة".
وأضاف السيناتور الأمريكي قائلا "جمهوريون أو ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي لن يصوتوا لفائدة التخفيض في المساعدات الإقتصادية لتونس".
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من جهته أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، التزام تونس التام بمكافحة الإرهاب والفساد وتنشيط الاستثمار، معربا عن الأمل في التعويل على الدعم الدائم لشركاء تونس الاستراتيجيين ومن بينهم الولايات المتحدة.
وتأتي زيارة الشاهد إلى واشنطن، التي تعد الأولى منذ توليه منصب رئاسة الحكومة، في الوقت الذي أقرت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخفيضا هاما للمساعدات العسكرية والإقتصادية المخصصة لتونس ضمن ميزانية سنة 2018 .
وإعتبر رئيس الحكومة، خلال تصريح إعلامي، أن خفض المساعدات العسكرية والإقتصادية الأمريكية الموجهة لتونس، "يمكن أن يبعث برسالة سلبية الى التنظيمات الإرهابية فيما يتعلق بقدرات القوات الأمنية والعسكرية التونسية وجاهزيتها".
Publié le:2017-07-11 23:46:33
Par:Observateur (Canada )
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