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Politique

الغنوشي يلتقي رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب

Mardi 11 Juillet 2017
بــاب نــات - يزور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي دولة ماليزيا برفقة وفد من الحركة يتكون من القياديين رفيق عبد السلام ورياض بالطيب و أحمد قعلول.وأكدت الحركة في بلاغها ان الزيارة تاتي اثر دعوة من رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب.

وفي مستهل الزيارة استقبل رئيس الوزراء الماليزي يوم الثلاثاء راشد الغنوشي والوفد المرافق له في العاصمة الإدارية الجديدة لماليزيا بوتراجايا.

وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على علاقات الأخوة والصداقة بين تونس و ماليزيا والرغبة في تطويرها إلى أحسن المستويات وفي عديد المجالات
ودعا الغنوشي الحكومة الماليزية الى تعزيز التعاون والتبادل العلمي بين تونس وماليزيا وتبادل البعثات الطلابية بين البلدين بما يعزز فرص التعاون المستقبلي بين مشرق الأمة الإسلامية ومغربها .
كما شكر راشد الغنوشي المواقف المشرفة لرئيس الوزراء الماليزي بخصوص القضية الفلسطينية وقضايا الأقليات المسلمة في شرقي آسيا





Publié le:2017-07-11 23:11:32

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