بوافر دارفور: فرنسا ستعمل على دعم الحكومة التونسية في انجاز مشروع معالجة الملف البيئي بقابس

Mardi 11 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-11 21:33:57

- أكد سفير فرنسا بتونس أوليفيي بوافر دارفور، اليوم الثلاثاء، في تصريح اعلامي بقابس، أن بلاده ستعمل على دعم الحكومة التونسية في إنجاز المشروع الخاص بمعالجة الملف البيئي بالجهة، وإنهاء سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر، ووصف هذا المشروع ب"النوعي"، مشددا على انه "جدير بكل الدعم".وقال السفير الفرنسي في تصريحه على اثر لقاء جمعه بوالى قابس منجي ثامر بالاضافة الى الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي، أنه "سيسعى إلى بعث مركز ثقافي فرنسي بقابس"، واشار الى أن زيارته للجهة "تندرج في إطار الجهود المبذولة لدفع التعاون اللامركزي مع الولاية، ولاسيما في المجالات المرتبطة بالاقتصاد والعناية بالبيئة والثقافة والتعليم العالي" وافاد بأنه "ستكون له في هذا الإطار زيارات لعدد من المؤسسات من بينها المجمع الكيميائي التونسي".ويتضمن برنامج زيارة السفير الفرنسي لولاية قابس زيارة لعدد من المؤسسات الجامعية ولمشروع يعنى بتربية الأبقار بتبلبو، منجز بتمويل من الوكالة الفرنسية للهجرة والإدماج ضمن برنامج تعاون مع جمعية التنمية المستديمة والتعاون الدولي بجرجيس، كما سيواكب انطلاق فعاليات مهرجان المرقوم بدخيلة توجان ومهرجان قابس الدولي.