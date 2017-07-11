ماجدولين الشارني تستعرض ملامح البرنامج الوطني للسياحة الشبابية 2017 تحت شعار تونس دارنا

Mardi 11 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-11 16:13:05

- اوضحت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني ان " الخيارات التي تم اعتمادها ضمن البرنامج الوطني للسياحة الشبابية جاءت متوافقة مع الاولويات الوطنية (وثيقة قرطاج) المنبثقة عن الحوار المجتمعي حول شؤون الشباب وقضاياه .. " وافادت خلال لقاء صحفي انعقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة شؤون الشباب والرياضة لاستعراض محاور واهداف البرنامج الوطني للسياحة الشبابية 2017 "من اجل تجسيم هذه الخيارات تم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوجيه رسالة قوية للشباب لاعطائه الامل في المستقبل من خلال برنامج تاهيل وتمكين القيادات الشابة وبرامج التربية التشغيلية والتمكين الاقتصادي فضلا عن برامج للاعلام الشبابي .. ." كما تم " وضع برنامج متكامل للتوعية والتثقيف من مخاطر الارهاب والترويج لثقافة المواطنة" بارساء برامج للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر والتطرف وبرامج للتمييز الايجابي بين المناطق الحدودية والداخلية والاحياء ذات الكثافة السكانية.ولاحظت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ان الخطة العملية للنهوض بالسياحة الشبابية اعتمدت " برامج تطوير على المدى القريب على غرار اعداد خارطة وطنية لمؤسسات الشباب ودعم الانشطة الصيفية بكل الولايات واعداد برامج مخصصة للشباب في المهجر بالتنسيق مع كتابة الدولة للهجرة وديوان التونسيين بالخارج .. " فضلا عن خطة متوسطة المدى تسعى لدعم النقل الشبابي بالجهات وتكوين الادلاء المرافقين واعداد دليل للرحلات الشبابية وتنفيذ برنامج متكامل لتاهيل مراكز الاقامة والتخييم والاصطياف.كما لاحظت الشارني ان من اهم اهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة الشبابية "ترسيخ ثقافة التطوع وتمكين الشاب من تنمية قدراته القيادية وتعزيز انتماء هذه الشريحة العمرية للوطن بترسيخ ثقافة المشاركة الايجابية في الشان العام فضلا عن مرافقة الشباب قصد تطوير ملامح شخصيته .. ".ومن ناحيتها بينت فاتن قلال كاتبة الدولة للشباب ان عدد مؤسسات سياحة الشباب في تونس يبلغ 64 مؤسسة (27 مؤسسة غابية و7 مؤسسات صحراوية و30 مؤسسة شاطئية) بطاقة ايواء جملية تبلغ 5078 وفي سياق متصل شددت الوزيرة على " اهمية حوكمة النشاط الصيفي من خلال التحكم في كلفة الاعاشة والنقل" وذلك بالاعتماد على مؤسسات الشباب لتنظيم الانشطة الصيفية واستثمار مرافق سياحة الشباب المحلية والجهوية وخاصة المسابح مع تمكين المراكز بالولايات الداخلية من فرص احتضان الانشطة وبالتالي تطوير مداخيل مؤسسات السياحة الشبابية .ومن اجل السهر على حسن متابعة وتنفيذ البرنامج الشبابي للموسم الصيفي من 3 جويلية الى 31 اوت 2017 قالت الشارني " لقد تم احداث لجنة وطنية لمتابعة الانشطة الصيفية مع تشديد التفقد والمتابعة من قبل سلك التفقد البيداغوجي بكامل تراب الجمهورية فضلا عن تركيز رقم اخضر (80101947) للاجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالنشاط الصيفي بداية من 15 جويلية الجاري.. "