المشاركون في اعتصام مناظرة ''الكباب 2015'' أمام وزارة التربية يعلنون استنئاف احتجاجاتهم للمطالبة بالحق في الانتداب

Mardi 11 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-11 12:45:25

- أعلن المشاركون في ما يعرف باعتصام المدرسين الناجحين في مناظرة الكفاءة في الأستاذية للتعليم الابتدائي (كباب) بعنوان سنة 2015 عن استئناف احتجاجاتهم الأسبوع القادم، من أجل تجديد مطالبتهم بالحق في الانتداب.واكدوا في بيان قيامهم بتنفيذ وقفتين احتجاجيتين وطنيتين يومي 11 و12جويلية 2017 أمام وزارة التربية، لمطالبة وزير التربية الحالي ب"إنصافهم بعد المظلمة التي إرتكبها في حقهم وزير التربية السابق".وأضافوا ان انتدابهم، "هو الحل القانوني لتفعيل اتفاقية 05 ديسمبر 2015 في ظل غياب المناظرة بما أنهم يمثلون 50 %الخاصة بالانتدابات الخارجية". وتنص الاتفاقية على انتداب 50 بالمائة من المدرسين النواب و50 بالمائة انتدابات خارجية.وذكر البيان بان اعتصام "الكباب" الذي انطلق في ديسمبر 2015 تم تعليقه بناء على تعهد وزير التربية السابق ناجي جلول بادراج هؤلاء المربين على رأس قائمة الانتداب وتسوية وضعيتهم بتاريخ 16 أكتوبر 2015 وعلى وعد الاتحاد ممثل في نقابة التعليم الأساسي لتبني مطلبهم ووعد المستشار الاجتماعي لدى رئاسة الحكومة بتاريخ 24 سبتمبر 2016 بالتدخل العاجل لتسوية الوضعية وحل ملف في أقرب الآجال.يذكر ان الحركة الاحتجاجية للناجحين في مناظرة الكفاءة في الأستاذية للتعليم الابتدائي بعنوان سنة 2015 انطلقت يوم 16 أكتوبر من العام ذاته، كرد فعل على قرار وزارة التربية انتداب عدد من الأساتذة النواب بدل الناجحين في المناظرة الخارجية.ونفذ عشرات منهم منذ 21 ديسمبر 2015 اعتصاما أمام مقر الوزارة للمطالبة بحقهم في الانتداب.