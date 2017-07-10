الدورة العاشرة لصالون الصناعات التقليدية بسوسة يوم 21 جويلية المقبل

Lundi 10 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-10 15:05:29

- تنطلق يوم 21 جويلية المقبل فعاليات الدورة العاشرة لصالون الصناعات التقليدية بسوسة لتتواصل الى غاية 30 جويلية 2017.ومن المنتظر ان يشارك في هذه الدورة التي تنظمها ادارة معرض سوسة الدولي بالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية، اكثر من 300 عارضا من كافة ولايات الجمهورية وعدد من الدول الشقيقة، وفق ما افاد به "وات" المكلف بالاتصال والاعلام قيس الجنفاوي.ومن اهم الاختصاصات التي سيقع عرضها بالخصوص، التزويق الداخلي والخارجي والتجهيز والفخار والخرف واللباس التقليدي والتطريز والحلي والتحف والحلويات التقليدية والنحاس والاثاث والالياف النباتية.واضاف الجنفاوي ان هذه التظاهرة هي لقاء سنوي لتكريس الاصالة والابداع وابراز تطور قطاع الصناعات التقليدية في مختلف مكوناته ومناسبة لتبادل الخبرات بين الحرفيين المشاركين ودعم المنافسة قصد تطوير وتحسين المنتوج.كما يهدف الصالون الى ترويج وتسويق المنتوج التقليدي ودعم الاستهلاك التونسي وتشجيع التصدير واضفاء ديناميكية تجارية للجهة وتنمية القطاع السياحي اضافة الى تعصير القطاع وضمان تكامله في اطار مجموعة اقتصادية واجتماعية متناسقة تحمل هوية متجذرة ومترسخة في القيم والتقاليد.وتم بالمناسبة تخصيص فضاءا للباعثين الجدد من خريجي التعليم العالي ومراكز التكوين المهني مع مجانية المشاركة وذلك بهدف منحهم الفرصة لترويج منتجاتهم وابتكاراتهم واثراء تجاربهم.كما خصصت ادارة المعرض جناحا للتعريف باخر الابتكارات المختلفة وابداعات الخمسة الذهبية والمخزون التراثي اضافة الى فضاء للتكوين والرسكلة في عدد من الحرف.ديجة