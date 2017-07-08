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Economie

اطلاق تطبيقة ذكية جديدة لمحاكاة احتساب الاداءات

Samedi 08 Juillet 2017
بــاب نــات - ستمكن التطبيقية الجديدة التي اطلقتها وزارة المالية وهي محاكي الاداءات لخدمة المطالبين بالاداءات (Tunimpôt)، المطالب بالأداء في تونس من احتساب اداءاته او معاليمه المستوجبة في دقائق معدودة حيثما كان قبل التوجه الى قباضة المالية لخلاصها، وفق بلاغ للادارة العامة للاداءات، السبت.

ولن يحتاج المطالب بالأداء مستقبلا، لا لآلة حاسبة ولا للرجوع الى المجلات القانونية لاحتساب أداءاته، بفضل هذه التطبيقة المجانية (محاكي الاداءات لخدمة المطالبين بالاداء)، التي يمكن تحميلها من قاعدتي التطبيقات "غوغل بلاي" (Google Play ) و "آب ستور" (Appstore )، مباشرة ومن ثمة تثبيتها على الهواتف الذكية لتصبح جاهزة للاستخدام حتى في غياب شبكة الانترنات.

وتمكن تطبيقة محاكي الاداءات مستعملها من احتساب أداءاته ومعاليمه المستوجبة وذلك اعتمادا على المعطيات التي يتولى تعميرها وحسب الخيارات التي يطلبها كما تقوم بتذكيره بآجال إيداع التصاريح الجبائية أو خلاص المعاليم أو الأداءات.

ويمكن لمستعمل تطبيقة محاكي الاداءات احتساب عدد من الأداءات والمعاليم والاطلاع عليها وهي كالاتي:
1 - الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في أصناف المرتبات والأجور وأرباح الأنشطة الفلاحية أو الصيد البحري والمداخيل العقارية وذلك بالنسبة للحالات غير المعنية بالامتيازات الجبائية.


2 - الطابع الجبائي المستوجب على بعض الخدمات الإدارية (استخراج بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، عمليات الإيجار المالي... ).

3 - معاليم الجولان لمختلف أصناف العربات بمختلف قواتها الجبائية والوقود المستعمل وصفة مالكيها (شخص طبيعي أو شخص معنوي).

4 - معاليم التسجيل المتعلقة بالعقود الناقلة للملكية الخاصة بالعقارات وكذلك عقود كراء العقارات.

5 - الضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية.

يشار الى هذه التطبيقة منتوج ساهمت في انجازه الإدارة التونسية، وسهر على إعدادها ثلة من الإطارات التابعة للإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.

وسيتولى مركز الإعلامية لوزارة المالية تحيين وتطوير التطبيقة المذكورة في نسخ قادمة تأخذ بعين الاعتبار تطور انتظارات مستعمليها وتتلاءم مع التشريع الجبائي الجاري به العمل علما وأن شكل التطبيقة وتصورها الخارجي كان من انجاز شركة تونسية خاصة.



Publié le:2017-07-08 11:47:42

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1 de 1 commentaires pour l'article 145035

Hamedmeg  (Tunisia)  |Samedi 08 Juillet 2017 à 12h 38m |           
عليكم بإصلاح المنظومة الجبائية أولا ، كيف لدولة تحترم نفسها الحصول على الت ف أ مرتين مرة عند الشراء و 25 بالمائة من نفس الت ف أ عند البيع و عند الحساب في القباضة المالية ، يقولون لك بصريح العبارة : هاك تسال ، و عندما تتمسك بإرجاع الفائض فورا أو طرحه فورا ، يطلقون عليك أسلحتهم الغادرة ألا وهي :الردراسمون بمعنى تصريحك مغلوط و نحن من نقرر كم تدفع و ليس أنت



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