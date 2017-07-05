معتصمو الكامور يقررون الغاء الاتفاق مع الحكومة ويغلقون الطرقات مجددا

Mercredi 05 Juillet 2017

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-05 21:08:47

- أعلن الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور طارق الحداد اليوم الاربعاء 5 جويلية عن إلغاء الاتفاق الذي أُبرم بين معتصمي الكامور ووزير التشغيل، وعن غلق جميع الطرقات بالجهة وإمكانية التصعيد وإغلاق "فانة" الضخ مجددا.وقال طارق الحداد، في فيديو نشره على الصفحة الرسمية للاعتصام، أنّ هذا القرار جاء كردّة فعل بسبب عدم التفاهم مع وزير التشغيل الذي طالب بتوفير 8 ممثلين من معتصمي الكامور و8 من معتصمين آخرين لم يشاركوا في اعتصام الكامور.واتهم طارق الحداد حركة النهضة ممثلة في وزير التشغيل عماد الحمامي، بمحاولة فرض عدد من الأشخاص على لجنة المتابعة.وأكد طارق الحداد ان المعتصمين الذين لم يشاركوا في اعتصام الكامور وكانوا متواجدين تحت المكيفات لا يحق لهم التواجد في اللجنة.