حملة ليلية لمقاومة الانتصاب في شاطئ الرمال بمنزل جميل

Mercredi 05 Juillet 2017



بــاب نــات - نفذت، مساء أمس الثلاثاء، السلطات الجهوية والأمنية بولاية بنزرت حملة ليلية بشاطئ الرمال من معتمدية منزل جميل وقامت بحجز عدد من المظلات، وإزالة بنايتين قشيتين عمد اصحابها إلى تركيزها دون وجه حق قانوني، إلى جانب تحرير محاضر سماع للمخالفين مع دعوتهم للاتصال بالادارة لتسوية وضعياتهم، إضافة إلى حجز كميات من الجعة التي فر اصحابها بعد مداهمتهم في اطار الحملة.



وبالمناسبة، أفاد والي بنزرت، لدى إشرافه على الحملة في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن السلط الجهوية ستواصل المضي قدما في مسعاها الجاد للتصدي طيلة فصل الصيف لمثل هذه الخروقات ، وذلك بالتوازي مع مساعيها لتعزيز التنمية وحلحلة كل معطلاتها .

وأضاف ان اللجنة المكلفة بتنظيم الانتصاب بشواطئ رأس الجبل أقرت أمس 7 فضاءات بشاطئ رفراف للعائلات، مع اقرار 80 مضلة انتصاب بصونين، بعد ان كانت يوم الاثنين بالمئات دون وجه حق قانوني.







Publié le:2017-07-05 16:10:22

