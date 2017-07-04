المعهد الثانوي محمود مقديش بصفاقس يسند ''جائزة التحدي'' لتلميذة البكالوريا درة بن حميدة

وأسندت الجائزة في أجواء حميمية جمعت المربين والناجحين وأوليائهم خلال حفل نظمه المعهد الثانوي محمود مقديش بصفاقس لتكريم نجبائه في شتى الاختصاصات والمستويات، وهو المصنف الثاني للمرة الرابعة على التوالي في نتائج الباكالوريا بصفاقس بعد المعهد النموذجي بنسبة نجاح تصل في الدورة الرئيسية إلى 84.29 بالمائة.
وكانت أبرز لحظات هذا الحفل وأكثرها تأثيرا في نفوس الحاضرين، الذين صفقوا طويلا، لحظة إسناد "جائزة التحدي"، للتلميذة درة التي أصرت على ألا تكون سنتها الدراسية سنة البيضاء، وهو أمر كان مقضيا للعديد ممن حولها، إلا أنها كابدت إلى أن أجرت المناظرة في قاعة خاصة مجهزة بفراش وطاولة يتلاءمان مع حاجياتها الصحية بعد أن قضت شهرين كاملين، أي ما تبقى من السنة الدراسية، تصارع الألم وتتلقى دروسها بمساعدة زملائها وأساتذتها وعائلتها بشكل ذهني وهي مستلقية في فراشها لأنها لا تستطيع الكتابة.
ولأن إصابتها كانت بليغة في إحدى فقرات العمود الفقري فقد كادت تؤدي إلى وفاتها أو إلى شلل دائم يلازمها، وفق ما أكده والدها، محمد بن حميدة، وهو طبيب، والذي بدا متأثرا بتحول أزمة ابنته ومصابها الجلل، على حد تعبيره، إلى نجاة من الهلاك وامتياز في الدراسة وعبرة لمن يريد أن يعتبر، وفق قوله.
"جائزة التحدي" هي جائزة يحدثها لأول مرة معهد محمود مقديش وقد فرضها الواقع بحسب مديره، خالد زليلة، الذي قال إنه أراد من خلالها توجيه رسالة لعموم التلاميذ والأولياء بأن الإعاقة البدنية وغيرها من الصعاب مثل الفقر لا يمكن ان تكون حاجزا أمام النجاح والتفوق مضيفا قوله "وها هي درة رسخت بما حققته هذه القناعة لدينا".
كانت درة وهي تتسلم الجائزة وقد تعافت من إصابتها بشكل ملحوظ، رغم أن الحزام الطبي لا يزال يلازمها، في سعادة لا توصف وشددت في اندفاع وهي تتحدث لمراسل (وات) بصفاقس على ضرورة إسداء الشكر لكل من ساعدها وبخاصة لزملائها التلاميذ الذين لم يتركوها وحيدة لمدة تفوق الشهرين وكانوا يترددون على منزلها لتلقينها ما فاتها من دروس وهو ما لم يغفل ولي التلميذة عن التوقف عنده وتثمينه عاليا.
تمضي درة في استحضار ما حدث لها فتقول: "بعد شعور اليأس والإحباط وانسداد الأفق الذي ألم بي مباشرة بعد الحادثة بث في تضامن الجميع من أفراد عائلتي وزملائي وأساتذتي شعورا مغايرا لدي ملؤه الأمل والإصرار والثقة بالنفس فقررت عدم الاستسلام وحققت ما وفقني الله إلى تحقيقه".
اما الآن فهي تطمح إلى أن تنجز مسارا دراسيا مميزا إما في مجال الأعمال أو المجال الصحي، وقد بدت درة واثقة من نفسها بعد أن علمتها الحياة أن لا مجال لليأس وأن "من يعمل يجد مهما كان الظرف"، بحسب تعبيرها.
و بعد أن تسلمت جائزتها تحت وابل من التصفيق فسح المجال أمام مجموعة من المتفوقين والنجباء في المعهد لتسلم جوائزهم وكانت نتائجهم تعكس النتائج الباهرة التي ما انفك يحققها هذا المعهد على امتداد السنوات الأخيرة، ولم تكن هذه السنة لتشذ عن القاعدة فقد حقق في الدورة الرئيسية للباكالوريا 69.23 بالمائة في شعبة الآداب و90.16 في الرياضيات و86.84 في العلوم التجريبية و78.
33 في الاقتصاد والتصرف.هذه النتائج وغيرها في باقي المستويات (92.54 بالمائة كنسبة عامة للارتقاء) جعلت العديد من المتابعين والمربين والأولياء يقرون بأن معهد محمود مقديش لا يقل أهمية ومكانة عن المعهد النموذجي وهو ما يعكس مدى تعلق أهالي الجهة ومربيها بالعلم والمعرفة وقيم التميز والتفوق في الدراسة.
مسك/يسر
Publié le:2017-07-04 17:04:11
Par:Amir1 (Tunisia )
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