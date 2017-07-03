مسيرة في الرقاب من ولاية سيدي بوزيد للمطالبة بالتشغيل

Lundi 03 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 10:07:00

- نفذ، اليوم الاثنين، معتصمون من معتمديات الرقاب ومنزل بوزيان والسعيدة من ولاية سيدي بوزيد مسيرة انطلقت من وسط مدينة الرقاب وجابت عدة أنهج فيها، رافعين شعارات تدعو الى مراجعة ملف التشغيل والانتدابات خاصة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم.وفي هذا الصدد، أوضح منسق المسيرة، نجم الدين خليفي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان شبانا من معتمديات الرقاب ومنزل بوزيان والسعيدة ممن دخلوا في اعتصامات بمعتمدياتهم منذ أكثر من شهر للمطالبة بحقهم في التشغيل، اجتمعوا اليوم بمدينة الرقاب للمشاركة في مسيرة لتحسيس الرأي العام والسلط المحلية والجهوية والوطنية بحقهم في التشغيل والعيش الكريم.يشار إلى أن المسيرة شهدت مشاركة ممثلين من الاتحاد الجهوي للشغل وحركة "مانيش مسامح" وناشطين بالجمعيات والمجتمع المدني.