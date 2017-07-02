ممثلون عن جمعيات فرنسية يزورون سيدي بوزيد للاطلاع على خصوصيات الجهة وإقامة توأمة مع بلدية شوازي لو روا الفرنسية

ومن المنتظر ان يقع يوم غد الاثنين امضاء اتفاقية التوأمة بمقر ولاية سيدي بوزيد "في اطار البرنامج التشاركي متعدد الفاعلين، (وشعاره "لنكن فاعلين/فاعلات)، والذي يعمل على تقليص الفوارق المرتبطة بالحقوق"، وفق ما ذكرته لمراسل (وات) المسؤولة عن الاتصال بالبرنامج هالة الشابي.
واضافت الشابي ان "لجنة تسيير البرنامج التشاركي ستعقد لأول مرة اجتماعها الدوري، بولاية سيدي بوزيد، لمتابعة المشاريع التي تمولها والموافقة على دعم مشاريع أخرى"، واشارت الى ان البرنامج "يتدخل في 20 مشروعا بتونس في مجالات التعليم والادماج الاقتصادي والاجتماعي والاقتصاد التضامني والديموقراطية التشاركية".
وقد زار الوفد بالمناسبة، مقر جمعية "انتصار للمرأة الريفية" والفضاء الثقافي "مانديلا" بالرقاب، وعدد من النساء المنتفعات بمشروع "تويزة" الممول من البرنامج التشاركي والذي يضم أكثر من 67 منظمة وجمعية تونسية وفرنسية، ويهدف الى مرافقة حوالي 400 امرأة ريفية والعمل على دعم تعريفها بحقوقها وواجباتها وتطوير علاقتها بالادارة.
Publié le:2017-07-02 16:06:34
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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