زيادة في أسعار المحروقات

Dimanche 02 Juillet 2017



بــاب نــات

البنزين الخالي من الرصاص

1750 مليم/لتر

الغازوال بدون كبريت (الغازوال 50)

1510 مليم/لتر

الغازوال العادي

1230مليم/لتر





Publié le:2017-07-02 01:36:14

- أكدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة والتجارة، في بلاغ مشترك صدر، السبت، أنه سيتم إدخال تعديلات على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من يوم الأحد 2 جويلية.: زيادة بمائة (100) مليم ليصبح السعر الجديد :: زيادة بتسعين (90) مليم ليصبح السعر الجديد:: زيادة بتسعين (90) مليم ليصبح الثمن الجديد:وتبقى أسعار المواد البترولية الأخرى دون تغيير مراعاة للمقدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل على غرار قوارير غاز البترول المسال.