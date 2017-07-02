وتكون الأسعار الجديدة كما يلي:
البنزين الخالي من الرصاص : زيادة بمائة (100) مليم ليصبح السعر الجديد : 1750 مليم/لتر،
الغازوال بدون كبريت (الغازوال 50) : زيادة بتسعين (90) مليم ليصبح السعر الجديد: 1510 مليم/لتر،
الغازوال العادي : زيادة بتسعين (90) مليم ليصبح الثمن الجديد: 1230مليم/لتر.
وتبقى أسعار المواد البترولية الأخرى دون تغيير مراعاة للمقدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل على غرار قوارير غاز البترول المسال.
Publié le:2017-07-02 01:36:14
Par:hindir (Tunisia ) Par Mobile
Sur: زيادة في أسعار المحروقات