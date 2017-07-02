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Economie

زيادة في أسعار المحروقات

Dimanche 02 Juillet 2017
بــاب نــات - أكدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة والتجارة، في بلاغ مشترك صدر، السبت، أنه سيتم إدخال تعديلات على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من يوم الأحد 2 جويلية.

وتكون الأسعار الجديدة كما يلي:
البنزين الخالي من الرصاص : زيادة بمائة (100) مليم ليصبح السعر الجديد : 1750 مليم/لتر،

الغازوال بدون كبريت (الغازوال 50) : زيادة بتسعين (90) مليم ليصبح السعر الجديد: 1510 مليم/لتر،

الغازوال العادي : زيادة بتسعين (90) مليم ليصبح الثمن الجديد: 1230مليم/لتر.


وتبقى أسعار المواد البترولية الأخرى دون تغيير مراعاة للمقدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل على غرار قوارير غاز البترول المسال.

Publié le:2017-07-02 01:36:14

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1 de 1 commentaires pour l'article 144764

Hindir  (Tunisia)  |Dimanche 02 Juillet 2017 à 02h 16m | Par           
Méthode qui remonte à la période ZABA: la saison estivale est celle des augmentations des prix, vu que le tunisien n'y prête pas attention, il a d'autres chats à fouetter pendant Cette période. Alors, messieurs du gouvernement, foncez et ne lesinez pas à accabler le pauvre citoyen, il est devenu insensible à la misère. Pauvre de nous!



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