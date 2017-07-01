اندلاع حريق في عدد من مستودعات بيع قطع غيار السيارات المستعملة بمنطقة اليهودية ببن عروس

Samedi 01 Juillet 2017



بــاب نــات - اندلع، بعد خصر السبت، حريق في عدد من مستودعات بيع قطع غيار السيارات المستعملة، المنتصبة بمنطقة اليهودية الواقعة بين منطقتي المروج و فوشانة من ولاية بن عروس، وتسبب الحريق في خسائر مادية تمثلت في احتراق كميات كبيرة من قطع الغيار وهياكل السيارات، في حين لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية، وذلك حسب تصريحات متطابقة أفاد بها شهود عيان من العاملين في المستودعات مراسل (وات) بالجهة لدى معاينته للمكان الذي غطت أعمدة الدخان مستودعاته ومحيطه.



وفي هذا الصدد، أكد مصدر من الادارة الجهوية للحماية المدنية ببن عروس لمراسل (وات) أن الوحدات هرعت على الفور الى مكان الحريق ومازالت مستمرة الى حد الساعة في عملية الاطفاء ومحاصرة النيران و عزلها خشية انتشارها للمستودعات الاخرى، مشيرا إلى أنه سيتم الاستنجاد بوحدات الحماية المدنية بالمناطق المجاورة للاستعانة بها على اطفاء الحريق.

يشار الى أنه لم تتم معرفة اسباب اندلاع الحريق بعد و من المنتظر أن يتم فتح بحث تحقيقي في الغرض.

بسط/أم









Publié le:2017-07-01 17:55:45

