بطولة ويمبلودون - الجزيري يواجه الفرنسي ''بوييي'' في تصفيات الدور الاول

وكان الجزيري خرج من الدور الثاني من منافسات الزوجي رجال ضمن بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب "رولان غاروس" اثر انهزامه صحبة الإيطالي أندرياس سيبي امام الكرواتي دوديغ والاسباني غرانولر 6-1 و6-2.
كما انهزم في مسابقة الفردي امام الجنوب افريقي كيفين اندرسون (المصنف 56 عالميا) بنتيجة (0-3) ضمن الدور الاول لدورة رولان غاروس.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي 6-7 و3-6 و6-7
Publié le:2017-06-30 14:55:30
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
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