بطولة ويمبلودون - الجزيري يواجه الفرنسي ''بوييي'' في تصفيات الدور الاول

Vendredi 30 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 14:55:30

- وضعت عملية القرعة الخاصة بتصفيات الدور الاول لبطولة ويمبلدون للتنس على الملاعب المعشبة التي ستقام من 3 الى 16 جويلية التونسي مالك الجزيري (71 عالميا) في مواجهة الفرنسي لوكاس بوييي (المصنف 15 عالميا).وكان الجزيري خرج من الدور الثاني من منافسات الزوجي رجال ضمن بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب "رولان غاروس" اثر انهزامه صحبة الإيطالي أندرياس سيبي امام الكرواتي دوديغ والاسباني غرانولر 6-1 و6-2.كما انهزم في مسابقة الفردي امام الجنوب افريقي كيفين اندرسون (المصنف 56 عالميا) بنتيجة (0-3) ضمن الدور الاول لدورة رولان غاروس.وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي 6-7 و3-6 و6-7