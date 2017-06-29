التمسّك بموعد 30 جوان الجاري لغلق مصب ''الفوسفوجيبس'' في قابس

وأوضح عدد من الناشطين في حراك ''سكر المصب'' الذي يضم العديد من الجمعيات البيئية والمواطنين لمراسل (وات) أنهم ماضون قدما في غلق مصب الفسفوجيبس يوم 30 جوان 2017 وأنّهم قد قرّروا التجمع في هذا اليوم أمام دار الشباب بشاطئ السلام في حدود الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال للانطلاق من هناك في مسيرة شعبية باتجاه مصب الفوسفوجيبس وغلقه، مؤكّدين أنهم لن يتراجعوا عن هذا القرار مهما كانت التكاليف و التضحيات .
وأوضح صلاح رحيم العضو الناشط بهذا الحراك لمراسل (وات) أن الوقت قد حان لوضع حد لمعاناة أهالي قابس التي تواصلت لما يقارب النصف قرن وهي فترة قد خسرت فيها حسب قوله العديد من مقوماتها التنموية ومن ميزاتها التفاضلية، مضيفا أنه من حق أبناء الجهة أن ينعموا بشاطئ نظيف وهواء نقيّ وصحة جيدة .
وكانت الجهة قد تقدمت للسلط المركزية بمقترح يقضي بتفكيك الوحدات الصناعية القديمة للمجمع الكيميائي التونسي التي انتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات وتركيز وحدات جديدة بعيدة عن السكّان تكون مستجيبة للمعايير الدولية المعمول بها في المجال البيئي وذلك وفق جدول زمني محدّد وعلى أن يتضمّن هذا المشروع منطقة صناعية يقع فيها تثمين مادة "الفوسفوجيبس" .
ل.
ح/جود
Publié le:2017-06-29 15:40:01
Par:mandhouj (France )
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