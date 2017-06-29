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Politique

عبير موسي تطالب الشاهد بفتح تحقيق جدي حول تمويل دولة قطر لحزب النهضة

Jeudi 29 Juin 2017
بــاب نــات - أعلن الحزب الدستوري الحر، أنه تقدم بمكتوب إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مطالبا فيه "بفتح تحقيق جدي حول التمويلات الأجنبية التي "تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة، عن طريق جمعيات أو عن طريق إدخال المال خلسة، من خلال إستغلال النفوذ أو من خلال التحويلات البنكية عبر البنك المركزي".

وأفاد الحزب، في بلاغ له اليوم الخميس، بأنه طالب رئيس الحكومة بالتحري في كل التصريحات والتقارير وغيرها من "الشبهات التي تحوم حول الثراء الفاحش والإمكانيات الخارقة للعادة، التي تتمتع بها أحزاب تونسية وعلى رأسها حزب النهضة، والتثبت من إحتمال توجيه تمويلات لشبكات تسفير الشباب الى بؤر التوتر، وتتبع المتورطين فيها أحزابا كانوا أو أشخاصا، وإقرار الإجراءات القانونية والعقوبات الضرورية لإيقاف هذا التيار الخطير على أمن تونس القومي وسيادتها وإستقلال قرارها الداخلي".

وذكر بأن المكتوب الموجه لرئيس الحكومة، كان مرفقا بمحضر معاينة محرر بواسطة عدل تنفيذ ومؤرخ في 20 جوان 2017 ، وقرص مضغوط مؤشر بمطابقته لأصل المعاينة، تضمن جملة من التصريحات الإعلامية والتقارير التي "تفيد تمويل دولة قطر لحزب النهضة"، حسب ما ورد في نص البلاغ، مشيرا إلى أنه سيعقد قريبا ندوة صحفية لتسليط مزيد من الضوء على الموضوع.
كما جدد الحزب التأكيد على مساندته المطلقة للحملة التي أطلقها رئيس الحكومة ضد الفساد، معربا عن أمله في أن تكون "شاملة ومتواصلة وغير انتقائية ولايعلو عليها أي طرف مهما كان موقعه في الحكم أو في المعارضة".



Publié le:2017-06-29 14:19:13

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9 de 9 commentaires pour l'article 144655

Mah20  (France)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 15h 30m |           
Mandhouj
Frère
Bien d accord avec toi! Verrons nous un jour un organisme indépendant contrôler et réguler tout ceci!et que doit accepter ou refuser des financiers etatiques etrangers!

Titeuf  (Switzerland)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 15h 20m |           
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Raisonnable  (Tunisia)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 15h 08m | Par           
هاي خذات درة من جماعة خلفان. تنبح بالكونتار- العداد مرزوق الوحيد اللي ماخذاش بالمناسبة السبسي قاعد يدقق في تمويلات اماراتية لحملته الانتخابية و الكراهب متاعو و متاع حمة الهمامي. على كل النهظة تحتاج تدقيق اما هاذوما ما يحتاجوش خاطر فوق الطاولة و ثابتين 😂😅😇🤣🤑🤑🤑

Abid_Tounsi  (United States)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 14h 59m |           
و أنت من أين لك هذا ؟؟؟

كل ما نهبته أنت و أمثالك من لصوص التجمع يجب أن تعيدوه إلى الشعب. لا تنسي أنك تقاضيت مالا طائلا مقابل تنفذك في زبالة التجمع و لعق حذاء المخلوع، رغم أنك وقتها لم تتجاوزي 35 سنة، و صرت ذات باع زائف، لكن لسوء حظك لم يطل حلمك كثيرا...

Malek07  (Tunisia)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 14h 54m |           
و انا كمواطن تونسي أطلب بالمناسبة التدقيق في كل ممتلكاتك و تحويلاتك البنكية و التحويلات القريبة منك كرشوةمدفوعة لك من الإمارات للتشويش على الثورة التونسية و الرجوع الى دولة الإستبداد

Matouchi  (Tunisia)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 14h 53m |           
منذ مدة و انا صامت.....هذه الخرياء أخرجتني من قيلولتي....لأقول لها ...الله ينعل أبوالترويكا التي لم تقص لك لسانك ولسان الأفاعي والحيات مثلك....
وما دام الأمر كذلك.....فانبحي وانبشي...وهري ومري...ونزي ومزي....فخراؤك طالع لامحالة يوما
وستلد نساء المسلمات بهذا البلد....كارشيرات مبيدات للحشرات....أما من ترونهم اليوم وتسبين فنعاج بعد بركوسنة أملتها حرارة الطقس و ملوحة التراب وخلو الهواء من الأوكسجين المتراكم من أثر من خرؤوا ولم ينظفوا أدبارهم ولازالوا يسكنون بيننا و يصلون معنا

Weldtounes  (Tunisia)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 14h 50m |           
والله ما تحشموش , اوّل الفلسدين هوما التجمّع الخامج متاعكم و الا الحزب الدستوري متاعكم كما يحلو لكم تسمية التجمع بالدستوري هروبا من صمعة التجمّع لكن اختلفت الاكواب و الجرّة واحدة كلكم زبل . كان من الاجدر سحب الرخصة من كل ماهو دستوري او تجمّعي يزّيكم ما نهبتوا البلاد مدّة 60 سنة الله لا تربّحكم
وفي الاخير اللي دارو من البلار ما يحادفشي الناس بالحجر

Mandhouj  (France)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 14h 48m |           
الشعب يطالب بالشفافية في تمويل كل الأحزاب و الجمعيات .. الشفافية في التمويل هي التي ستدعم ديمقراطياتنا .. دولة الامارات و السعودية تمول حزب النداء !! احزاب مثل حزب عبير موسى !! دولة قطر تمول حزب النهضة !! دولة الامارات تمول الجبهة الشعبية (...)!! ... الشعب لا يبحث عن العناوين الشعب يريد الشفافية .. إنتهى الكلام ، نقطة و إرجع للسطر .

Reflect  (Tunisia)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 14h 31m |           
كانو معلم اتاوا يبدى يبحث معاها هي اللولى



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