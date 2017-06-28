بلدية أريانة تشرع في ازالة مظاهر الانتصاب الفوضوي بمحيط السوق المركزية وسوق ليبيا

وذكر محجوب أن المصالح البلدية تولت بالتنسيق مع فرق الطريق العمومي والشرطة البلدية والعدلية القيام بحملة وصفها ب"الاستباقية" لإزالة كافة مظاهر الانتصاب الفوضوي، مشيرا الى ان "أغلب المخالفين امتثلوا للقرار البلدي القاضي بمنع الانتصاب بمحيط السوق المركزية وكامل المنطقة البلدية باستثناء بعض المحتجين الذين طالبوا السلطات الجهوية بما اعتبروه حقا لهم في الانتصاب لكسب الرزق من خلال التراشق بالكلام والتهديد بالانتحار"، حسب تعبيره.
وأضاف رئيس النيابة الخصوصية أن "حملة ازالة مظاهر الانتصاب الفوضوي شملت ايضا سوق ليبيا والانهج المحيطة، حيث قامت الشرطة البلدية برفع العربات المخالفة وحجز السلع المتداولة على قارعة الطريق والتنبيه على المخالفين"، مؤكدا جدية السلطات الجهوية بأريانة "في التصدي للانتصاب الفوضوي للحفاظ على جمالية المدينة ونظافة المحيط".
س ف/ام/باشا
Publié le:2017-06-28 18:47:07
Par:mandhouj (France )
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