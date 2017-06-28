وقفة احتجاجية بجلمة على خلفية تكرر انقطاع الماء الصالح للشراب

Mercredi 28 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-28 15:24:00

- نفذ، اليوم الاربعاء، عدد من سكان معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد وقفة احتجاجية عبروا خلالها عن استنكارهم الشديد لتكرر انقطاع الماء الصالح للشراب دون سابق تنبيه والذي تزامن مع موجة الحر الشديد، مطالبين بإيجاد حل جذري لهذا الاشكال.وندد المحتجون بتواصل حرمان عدد من سكان مدينة جلمة من الربط بشبكة قنوات الماء الصالح للشراب رغم قربهم منها، وطالبوا السلط المعنية بتزويد سكان المنطقة بالماء فورا ، خاصة وان معتمدية جلمة تتوفر على موارد مائية هامة وتزود ولايتي سيدي بوزيد وصفاقس بالماء الصالح للشراب، وذلك وفق ما ذكره عدد منهم في تصريحات متطابقة لمراسلة (وات) بالجهة.من جانبه، أفاد معتمد جلمة محمد زياد دعلول انه استقبل اليوم المحتجين، وأوضح في تصريح لمراسلة (وات) أن تكرر انقطاع الماء الصالح للشراب يعود ، اساسا، حسب مسؤول من إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسيدي بوزيد، الى انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا انه سيتم رفع مطالب المحتجين الى السلط الجهوية لايجاد حلول جذرية عاجلة لمشكل تكرر انقطاع الماء بالمنطقة، على حد قوله.