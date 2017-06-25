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Politique

رئيس الجمهورية يعتبر الخلاف في منطقة الخليج خلافات بين الأخوة داخل العائلة الواحدة

Dimanche 25 Juin 2017
بــاب نــات - في اول رد فعل لرئاسة الجمهورية بخصوص الخلاف العميق الذي جد في الفترة الاخيرة بين عدد من دول الخليج وجمهورية مصر العربية وبين دولة قطر اختار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي موقفا حياديا توفيقيا مكتفيا بالتعبير عن ثقته في ما اسماه بحكمة قادة الدول الخليجية لتجاوز الخلافات القائمة واصفا هذا الوضع "بالخلافات بين الاخوة داخل العائلة الواحدة".

وقد خص رئيس الدولة في الكلمة التي توجه بها صباح اليوم الاحد الى الشعب التونسي من جامع مالك ابن انس بقرطاج بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر بالتهنئة الحالية التونسية في دول الخليج العربي اعتبارا للظرف التي تعيشه هذه المنطقة بعد قرار عدد من دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية قطع علاقاتها مع دولة قطر.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال امس السبت إنه إذا لم تقبل قطر بمطالب دول عربية قطعت علاقاتها معها هذا الشهر فإن البديل ليس التصعيد ولكن "افتراق الدروب".

وتشمل قائمة مطالب السعودية ومصر والبحرين والإمارات والمكونة من 13 نقطة إغلاق شبكة تلفزيون الجزيرة والحد من العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة تركية في الدوحة ودفع تعويضات.
وقالت قطر إنها تراجع قائمة المطالب وإن وزارة الخارجية ستعد ردا رسميا وتسلمه للكويت لكنها وصفت المطالب بأنها غير معقولة وغير قابلة للتنفيذ وكانت اربع دول هي السعودية والامارات ومصر والبحرين قطعت علاقتها مع قطر يوم 5 جوان الجاري متهمة اياها بتمويل الإرهاب وتأجيج الاضطرابات الإقليمية والتقارب مع إيران الامر الذي تنفيه قطر.



Publié le:2017-06-25 17:59:41

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1 de 1 commentaires pour l'article 144529

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 25 Juin 2017 à 18h 44m |           
العناوين المزيفة التي تخرج من أفواه الحكام العرب هي التي حطمت شعوبها وكلفت قرون من المهازل والتقهقر، كلهم يعانقون البعض ويبالغون في كلمة الاخوة التي لا نجدها حتى بين أمراء إخوة من نفس الأب والؤم الذين يتقاتلون على السلطة بالخيانة والغدرة وكل يخشى بعضهم البعض.
ويصلوا حتى لطلب النجدة من أعدائهم لمساعدتهم على التخلص من اخيه او حتى أبيه.

اللهم استر المسلمين منهم وخلصنا منهم




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