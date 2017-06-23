الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بقابس تقرر تنفيذ إضراب عام بيوم واحد مع ترك تحديد تاريخه للمكتب التنفيذي الوطني

Vendredi 23 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-23 23:12:18

- قررت الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، في ختام اجتماع لها اليوم الجمعة بمقر دار الاتحاد بالجهة، بإشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام و النشر، سامي الطاهري، تنفيذ إضراب عام بيوم واحد بكل القطاعات بالولاية، مع ترك تحديد تاريخ هذا الإضراب للمكتب التنفيذي الوطني بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي، وفسح المجال للمركزية النقابية لعقد جلسة عمل خاصة بجهة قابس مع الطرف الحكومي يحضرها المكتب التنفيذي بقابس على أن لا يتجاوز موعدها يوم 13 جويلية القادم.ومن ضمن المطالب الواردة في اللائحة المنبثقة عن هذه الهيئة الإدارية غلق مصب الفوسفوجيبس في التاريخ المحدد لذلك، وتحميل وزارة الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة، والإدارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي، مسؤولية تنفيذ عدد من المشاريع من بينها بناء محطة تحلية مياه البحر، والحد من انبعاث ثاني أكسيد الكبريت، وأكسيد الازوت، وتفعيل شركة الصيانة، وإحداث إقليم طبي، وإنجاز مصنع الحامض التقني و الأسمدة الذوابة.كما تم التأكيد، في نفس اللائحة، على ضرورة توفير حاجيات الجهة من الطاقم الطبي وشبه الطبي، وإحداث خط بحري لنقل الحاويات، والتسريع في بناء المستشفى الجامعي الجديد، وتطوير المستشفيين المحليين بالحامة ومارث الى مستشفيين جهويين، وانجاز محطة النقل البري .