الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بقابس تقرر تنفيذ إضراب عام بيوم واحد مع ترك تحديد تاريخه للمكتب التنفيذي الوطني

ومن ضمن المطالب الواردة في اللائحة المنبثقة عن هذه الهيئة الإدارية غلق مصب الفوسفوجيبس في التاريخ المحدد لذلك، وتحميل وزارة الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة، والإدارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي، مسؤولية تنفيذ عدد من المشاريع من بينها بناء محطة تحلية مياه البحر، والحد من انبعاث ثاني أكسيد الكبريت، وأكسيد الازوت، وتفعيل شركة الصيانة، وإحداث إقليم طبي، وإنجاز مصنع الحامض التقني و الأسمدة الذوابة.
كما تم التأكيد، في نفس اللائحة، على ضرورة توفير حاجيات الجهة من الطاقم الطبي وشبه الطبي، وإحداث خط بحري لنقل الحاويات، والتسريع في بناء المستشفى الجامعي الجديد، وتطوير المستشفيين المحليين بالحامة ومارث الى مستشفيين جهويين، وانجاز محطة النقل البري .
Publié le:2017-06-23 23:12:18
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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