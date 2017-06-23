وزير الدفاع: القضاء على آفة الإرهاب في تونس في مراحلها الأخيرة

Vendredi 23 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-23 22:52:00

- قال وزير الدفاع ، فرحات الحرشاني، اليوم الجمعة، أن القضاء على آفة الارهاب في تونس في مراحلها الاخيرة، مبينا أن الانتصارات التي حققتها المؤسسة العسكرية في ملحمة بن قردان هي خير شاهد على قدرتها على التصدي للارهاب وضمان حماية تونس.وبين الحرشاني لدى تدشينه المعرض الوثائقي الذي أقيم بمناسبة الذكرى 61 لانبعاث الجيش الوطني أن هذه الانتصارات نابعة من العقيدة العسكرية التونسية المبنية على تقديس الوطن، إضافة إلى نجاعة التكوين العسكري الذي أكسب الجنود مهارات قتالية ودفاعية عالية.كما لفت إلى أهمية التجهيزات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية في مقاومة الإرهاب، مشيرا إلى أن الحرب على هذه الافة ليست حكرا على المؤسستين الأمنية والعسكرية بل تشمل المواطن، الذي يتعين أن يكون واعيا بخطورة هذه الافة ومكامن علاجها.واعتبر وزير الدفاع أن الجيش التونسي يشكل "استثناء"، وفق قوله، وذلك بما لعبه من دور هام في تكريس نجاح الاستحقاق الديمقراطي الوليد ببلادنا باعتباره جيشا جمهوريا "لا يتدخل في الشأن السياسي، وإنما يؤمن الانتقال الديمقراطي ويحمي الحدود بالإضافة إلى دوره التنموي".كما شدد على دور المؤسسة العسكرية في تامين المناطق الحساسة والاستراتيجية والسيادية للبلاد، ومراقبتها على مدار الساعة، دون انقطاع للحفاظ على أمن تونس والتصدي لافة الإرهاب.وتحدث الوزير، في هذا السياق، عن مشروع قال إنه قيد الاستكمال، ويتعلق بالمراقبة الالكترونية العصرية للحدود، بما يمكن من رصد كل التحركات المشبوهة سواء للاشخاص أو للعربات، وخاصة في مستوى المناطق الحدودية مع ليبيا، معربا عن الأمل في أن يتوصل هذا البلد الشقيق إلى حل سياسي، وهو ما سينعكس إيجابيا على الوضع الامني في ليبيا وتونس.وقد تصدرت قاعة الاخبار بالعاصمة صور جدارية تروي أمجاد جيش تونسي مفعم بالاصرار على محاربة الإرهاب، وعلى الاسهام في التنمية والنمو والمحافظة على وحدة الدولة واستقرارها ومناعتها.ورواحت الصور المعروضة بين منصة لشهداء المؤسسة العسكرية، وملحمة بن قردان، وانتصار الجيش القياسي على التنظيم الإرهابي "داعش"، إلى جانب صور تستعرض حماية الشريط الحدودي، وتامين الفضاء الصحراوي، وأخرى تستحضر عمليات الجيش في حفظ السلام في كمبوديا والكونغو وروندا والصومال.يشار الى انه تم، بالمناسبة، عرض شريط وثائقي حول وقائع ملحمة بن قردان منى