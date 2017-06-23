محمد امين قطاطة المتفوق وطنيا في الباكالوريا 2017 شعبة الرياضيات: التوفيق بين الدراسة والترفيه سر نجاحي والهندسة طموحي

Vendredi 23 Juin 2017



بــاب نــات - محمد أمين قطاطة هو التلميذ المتفوّق وطنيا في شعبة الرياضيات من المعهد النموذجي بصفاقس خلال الدورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا 2017 بحصوله على معدل 24ر19، من مواليد 30 ماي 1998 وقد كان مدفوعا نحو التألّق والنجاح منذ نعومة أظفاره حيث كان قد تفوّق وطنيا في مناظرة الدخول للمدارس الاعدادية النموذجية سنة 2010 بحصوله على معدل 55ر19، وفق ما ذكره لمراسلة (وات) في الجهة.

وأضاف أنّه توجّه لشعبة الرياضيات بمحض إرادته وبرغبة شخصية مؤكّدا أن سرّ نجاحه وتألقه يكمن في التوفيق بين الدراسة والترفيه والتأطير والتشجيع اللذين لقيهما من عائلته والاسرة التربوية وأنّ علوم الهندسة تبقى الحلم الذي يراوده منذ الصغر وتظل الدراسة خارج أرض الوطن الأمل الذي يحدوه بعد تفوقه وطنيّا في امتحان شهادة الباكالوريا، حسب تعبيره.

هب/جود







Publié le:2017-06-23 15:23:38

