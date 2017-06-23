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Politique

الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى للقضاء يؤدّون اليمين

Vendredi 23 Juin 2017
بــاب نــات - أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 23 جوان 2017 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين للأعضاء الجدد للمجلس الأعلى للقضاء وهم:

- طارق شكيوة، وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
- أحمد الحافي، رئيس المحكمة العقارية.
- محمد الطرابلسي، رئيس الغرفة الأقدم في رتبة مستشار.
- فيصل ماني، مستشار بدائرة المحاسبات.



كما أشرف رئيس الجمهورية على موكب أداء اليمين للسيدين:
- الهادي القديري، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
- نجيب القطاري، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، عضوا بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

Publié le:2017-06-23 14:28:27

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