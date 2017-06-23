الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى للقضاء يؤدّون اليمين

Vendredi 23 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-23 14:28:27

- أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 23 جوان 2017 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين للأعضاء الجدد للمجلس الأعلى للقضاء وهم:- طارق شكيوة، وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.- أحمد الحافي، رئيس المحكمة العقارية.- محمد الطرابلسي، رئيس الغرفة الأقدم في رتبة مستشار.- فيصل ماني، مستشار بدائرة المحاسبات.كما أشرف رئيس الجمهورية على موكب أداء اليمين للسيدين:- الهادي القديري، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.- نجيب القطاري، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، عضوا بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.