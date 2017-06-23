الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى للقضاء يؤدّون اليمين

- طارق شكيوة، وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
- أحمد الحافي، رئيس المحكمة العقارية.
- محمد الطرابلسي، رئيس الغرفة الأقدم في رتبة مستشار.
- فيصل ماني، مستشار بدائرة المحاسبات.
كما أشرف رئيس الجمهورية على موكب أداء اليمين للسيدين:
- الهادي القديري، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
- نجيب القطاري، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، عضوا بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
Publié le:2017-06-23 14:28:27
Par:bensa (France )
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