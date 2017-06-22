التلميذة أمنة جردق تتحصل على 19.78 في البكالوريا

وفيما يلي قائمة المتفوقين حسب الشعب :
ياسمين بوصباح، شعبة الآداب معهد الطيب المهيري صفاقس: 16.05
محمد أمين قطاطة، شعبة رياضيات بالمعهد النموذجي بصفاقس: معدل 19.24
آمنة جردق، شعبة العلوم التجريبية، المعهد النموذجي بصفاقس: 19.78
سيرين بن عطية الله، شعبة الإقتصاد والتصرف، معهد الحبيب معزون صفاقس: 17.30
أريج المخيميني، شعبة العلوم التقنية، المعهد النموذجي بسوسة: 19.36
وائل رابح شعبة علوم الإعلامية معهد سكرة: 18.12
محمد أمين بن كريم شعبة علوم الإعلامية معهد قربة: 18.12
أمل بن ضياء شعبة الرياضة معهد بورقيبة بالمنستير: 17.52
Publié le:2017-06-22 22:53:52
Par:mah20 (Guadeloupe )
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