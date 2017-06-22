التلميذة أمنة جردق تتحصل على 19.78 في البكالوريا

Jeudi 22 Juin 2017



بــاب نــات









Publié le:2017-06-22 22:53:52

- تحصلت التلميذة آمنة جردق أصيلة ولاية صفاقس و التي تدرس في المعهد النموذجي بصفاقس على على أحسن معدل في الجمهورية بمعدل 19.78ياسمين بوصباح، شعبة الآداب معهد الطيب المهيري صفاقس: 16.05محمد أمين قطاطة، شعبة رياضيات بالمعهد النموذجي بصفاقس: معدل 19.24آمنة جردق، شعبة العلوم التجريبية، المعهد النموذجي بصفاقس: 19.78سيرين بن عطية الله، شعبة الإقتصاد والتصرف، معهد الحبيب معزون صفاقس: 17.30أريج المخيميني، شعبة العلوم التقنية، المعهد النموذجي بسوسة: 19.36وائل رابح شعبة علوم الإعلامية معهد سكرة: 18.12محمد أمين بن كريم شعبة علوم الإعلامية معهد قربة: 18.12أمل بن ضياء شعبة الرياضة معهد بورقيبة بالمنستير: 17.52