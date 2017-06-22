تنفيذ 67 عملية حجز وإتلاف أكثر من 900 كلغ من فواضل المرطبات في بنزرت

Jeudi 22 Juin 2017



بــاب نــات - في إطار التصدي لمختلف الخروقات والمظاهر المخلة بقواعد الصحة، نفذت، اليوم الخميس، مصالح الشرطة البلدية بولاية بنزرت حملة رقابية مشتركة على المحلات المختصة في بيع المرطبات و المخابز اسفرت عن تنفيذ 67 عملية حجز، وإتلاف ما يزيد عن 900 كلغ من فواضل المرطبات التي كان اصحابها ينوون استغلالها في صنع حلويات العيد، وذلك وفق ما أكده رئيس مركز الشرطة البلدية بولاية بنزرت عادل بنطاهر.





واشتركت في تنفيذ الحملة الرقابية الفرق المحلية للشرطة البلدية، ومصالح التجارة والصحة والهياكل الأمنية، تحت إشراف السلط المحلية والجهوية، وشملت الحملة حجز واتلاف 30 كلغ من الفراولة المجمدة الفاسدة، و10 كلغ من السمن، إلى جانب تحرير 10 محاضر اقتصادية، و 12 مخالفة صحية، و تحرير محضر صحي واحد، وتوجيه 3 انذارات كتابية بالاضافة لاقتراح 4 قرارات غلق منها غلق 3 مخابز بمنزل بورقيبة ومحل ببنزرت مختص في صنع ولف"الكاكي" ، وفق نفس المصدر.

طارق/يسر









Publié le:2017-06-22 21:07:35

