المطالبة بفتح تحقيق في التعدي على الملك العمومي بمنطقة سيدي علي المكي

Jeudi 22 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-22 12:08:46

- راسلت مصالح ولاية بنزرت (في شكل تقارير كتابية ومصورة)، الادارة العامة للتفقد بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، من اجل فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات الكاملة بشان الاخلالات المتواصلة والتعدي الصارخ على الملك العمومي البري والبحري والغابي بمنطقة سيدي علي المكي بغار الملح، رغم الاجراءات الجهوية المتخذة في هذا الشان وقرارات الهدم والازالة التي تم اصدارها وتطبيقها.واكد والي بنزرت محمد قويدر، في اعقاب زيارة ميدانية اليوم الخميس الى منطقة سيدي علي المكي، بحضور الممثلين عن الجهاز البلدي بمركز الولاية والمعتمد الاول والكاتب العام للولاية ان "واجب الحفاظ على الملك العمومي وحق المواطن والدولة، مقدس لدى كل مسؤول وطني من ابناء هذا البلد، ومن غير المعقول ولا المقبول ان تتواصل مثل هذه المهازل" حسب تعبيره، و شدد على ضرورة "تحديد المسؤوليات وتحمل كل طرف مهما كان اسمه او تمثيلية ادارته المسؤولية كاملة".ولاحظ مراسل (وات) تواصل اعمال البناء وانجاز الاقامات والمساكن رغم القرارات والحملات المانعة للبناء والتشييد، حيث واصل احد الاطراف البناء بعد ان تم تنفيذ قرار هدم وازالة بشان بناية كان انجزها منذ اكثر من شهرين، بالاضافة الى تركيز مضلات ومشارب على الرمال او وسط مياه البحر في تحد صارخ للقانون.طارق/باشا