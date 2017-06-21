استدعاء سفيان طوبال للتحقيق يوم 29 جوان 2017

2017 كما سيمثل النائبان ابتسام الجبابلي والمنجي الحرباوي في علاقة بملف شفيق جراية .
وكان القيادي المؤسس في حركة نداء تونس لزهر العكرمي، أدلى بشهادته للقضاء في شهر مارس الماضي بخصوص تصريحاته الاعلامية بشان تلقي رئيس الكتلة النيابية للحزب سفيان طوبال ومجموعة من المحيطين به في قيادة الحزب لاموال من جهات مشبوهة" .
واشار لزهر العكرمي في تصريح اعلامي حينها الى "وجود مجموعة داخل نداء تونس سيتم الكشف عن اسمائها في الابان ومن ضمنها سفيان طوبال تسلقت المناصب في الحزب دون كفاءة ومقومات للمساهمة في التخريب من الداخل مقابل ما وصفه بفتات اموال" وفق تعبيره.
Publié le:2017-06-21 14:42:01
Par:averoes (Saudi Arabia ) Par Mobile
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