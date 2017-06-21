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Justice

استدعاء سفيان طوبال للتحقيق يوم 29 جوان 2017

Mercredi 21 Juin 2017
بــاب نــات - تم توجيه إستدعاء رسمي أمس الثلاثاء لرئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال من قبل فرقة الحرس الوطني بالعوينة .حيث سيمثل أمام انظار فرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة يوم 29 جوان 2017.
2017 كما سيمثل النائبان ابتسام الجبابلي والمنجي الحرباوي في علاقة بملف شفيق جراية .


وكان القيادي المؤسس في حركة نداء تونس لزهر العكرمي، أدلى بشهادته للقضاء في شهر مارس الماضي بخصوص تصريحاته الاعلامية بشان تلقي رئيس الكتلة النيابية للحزب سفيان طوبال ومجموعة من المحيطين به في قيادة الحزب لاموال من جهات مشبوهة" .

واشار لزهر العكرمي في تصريح اعلامي حينها الى "وجود مجموعة داخل نداء تونس سيتم الكشف عن اسمائها في الابان ومن ضمنها سفيان طوبال تسلقت المناصب في الحزب دون كفاءة ومقومات للمساهمة في التخريب من الداخل مقابل ما وصفه بفتات اموال" وفق تعبيره.



Publié le:2017-06-21 14:42:01

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