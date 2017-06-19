إتفاقية تونسية يابانية لإنجاز محطة جديدة لتوليد الكهرباء برادس

Lundi 19 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-19 14:59:03

- وقعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة اليابانية "ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستام" اليوم الإثنين، إتفاقية لإنجاز المحطة "ج" لتوليد الكهرباء برادس بقدرة تناهز 450 ميغاواط.وتاتي هذه المحطة تكملة للمحطة الأولى التي تم إنجازها سنة 1980 وذلك إستجابة للطلب المتزايد على الطاقة في البلاد.وسيتم تركيز المحطة الجديدة في جوار المحطة المتواجدة حاليا برادس وستدخل طور الإستغلال على مرحلتين الأولى في 2019 والثانية في 2020.وتقدر كلفة المشروع حوالي 800 مليون دينار بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.وستعتمد هذه المحطة على تقنية الدورة المزدوجة بقدرة 450 ميغاوط وستستخدم نسبة أقل من المحروقات لتوليد الكهرباء.وسيوفر إنجاز المشروع حوالي 2000 موطن شغل خلال الأشغال و150 موطن شغل قار عند تشغيل المحطة.وحضر حفل توقيع الإتفاقية بمقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز وممثلون عن السفارة اليابانية بتونس والشركة اليابانية المتعهدة بالإنجاز.وأشادت وزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحو بالتعاون التونسي الياباني الذي مكن من تحقيق العديد من المشاريع، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيمكن من تطوير إنتاج الكهرباء والتقليل من إستخدام المحروقات.