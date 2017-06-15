حجز 3.5 أطنان من التن الاحمر خلال الأسبوع الجاري بولاية المهدية

Jeudi 15 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-15 17:13:12

- تمكنت، اليوم الخميس، مصالح المراقبة الاقتصادية بالمهدية، في حملات مشتركة مع الشرطة البلدية لمراقبة لمخازن التبريد ومفترق الطرقات، من حجز 6 سمكات من التنّ أحمر قدر وزنها بـ050ر1 طنا، لتبلغ بذلك حصيلة حجز التن، والذي يحجر صيده ونقله وبيعه، خلال الاسبوع الجاري، 5ر3 أطنان، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة، الحبيب نصري.وذكر ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن فرق المراقبة الاقتصادية أدت مرفوقة بوحدات مراقبة صحية، خلال الفترة المنقضية من شهر رمضان، 2850 زيارة تفقد أفضت إلى رفع 316 مخالفة ، تعلقت أهمها بعدم إشهار الأسعار وغياب الفوترة ومخالفة تراتيب الدعم خاصة لدى المخابز ومحلات صنع وبيع المرطبات، مشيرا إلى أن هذه الزيارات أسفرت عن حجز 82 لترا من الزيت النباتي المدعم، و1750 كلغ من الدقيق، و350 كلغ من السكر المدعم.وتتواصل، في النصف الثاني من شهر الصيام، الزيارات التفقدية الليلية لمحلات الترفيه ومحلات المرطبات والمقاهي ومحلات بيع الملابس الجاهزة ، حيث أصدرت وحدات المراقبة الصحية، خلال الأسبوع المنقضي، ما يقرب عن 36 مخالفة، وفق نفس المصدر.جمر