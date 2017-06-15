حجز 3.5 أطنان من التن الاحمر خلال الأسبوع الجاري بولاية المهدية

وذكر ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن فرق المراقبة الاقتصادية أدت مرفوقة بوحدات مراقبة صحية، خلال الفترة المنقضية من شهر رمضان، 2850 زيارة تفقد أفضت إلى رفع 316 مخالفة ، تعلقت أهمها بعدم إشهار الأسعار وغياب الفوترة ومخالفة تراتيب الدعم خاصة لدى المخابز ومحلات صنع وبيع المرطبات، مشيرا إلى أن هذه الزيارات أسفرت عن حجز 82 لترا من الزيت النباتي المدعم، و1750 كلغ من الدقيق، و350 كلغ من السكر المدعم.
وتتواصل، في النصف الثاني من شهر الصيام، الزيارات التفقدية الليلية لمحلات الترفيه ومحلات المرطبات والمقاهي ومحلات بيع الملابس الجاهزة ، حيث أصدرت وحدات المراقبة الصحية، خلال الأسبوع المنقضي، ما يقرب عن 36 مخالفة، وفق نفس المصدر.
جمر
Publié le:2017-06-15 17:13:12
Par:BenMoussa (Tunisia )
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