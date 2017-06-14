وزير التجهير يبحث سبل حماية بعض احياء منطقة دوار هيشر من الفيضانات

Mercredi 14 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-14 18:21:36

- تحول وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، الاربعاء، الى الأحياء السكنية المتضررة من الفيضانات الاخيرة التي شهدتها معتمدية دوار هيشر (ولاية منوبة) لتدارس سبل حماية هذه المناطق من مياه الأمطار.وكانت منطقة دوار هيشر قد شهدت بداية الاسبوع المنقضي امطارا استثنائية بلغت 85 مليمترا بولاية منوبة وخلفت اضرارا ببعض انهج وطرقات المعتمدية.وبين العرفاوي ان هذه الكميات عادة ما تسجل مرة كل 130 سنة مشيرا الى ان الرياح زادت في قوة تدفق مياه الامطار واجتياحها المنازل والمحلات التجارية.واضاف في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، ان الاوساخ كانت عاملا اضافيا في سد منافد القنوات والبالوعات مما تسبب في اختلال وظيفي في تجهيزات تصريف مياه الأمطار.كما ارجع هذا الوضع الى صعوبة تركيز منشآت للتحكّم في مسارات وتدفق مياه الامطار في الاحياء السكنية الفوضوية التي لا تحترم فيها المساحات اللازمة للانهج والطرقات.وبين ان الهدف من زيارته هو تحديد النقائص والاخلالات وتدارس سبل تجاوزها مع العمل على برمجة المشاريع اللازمة لحماية الاحياء من الفيضانات وذلك في حدود الامكانيات المتوفرة.ودعا في هذا الاطار المصالح المعنية الى ضرورة التدخل العاجل لتنظيف تجهيزات تصريف مياه الأمطار والبالوعات وازالة الاوساخ باعتبارها السبب الرئيسي في تجمع المياه بكميات كبيرة واجتياحها منازل المتساكنين ومحلاتهم.وحث البلدية على توعية المواطنين حول اضرار القاء الفضلات في مجاري الاودية وخاصة على " وادي الرومي" و "وادي بن رمضان" و" وادي الدباغ" وفي منافذ قنوات تصريف مياه الامطار وما يمكن ان ينجر عنها من اشكاليات خاصة عند نزول الامطار.ن ع